Cërrik/ Arrestohen 2 “skiftera”, njëri prej tyre me precedent penalë

Lajmifundit / 13 Shtator 2025, 13:42
Aktualitet

Cërrik/ Arrestohen 2 "skiftera", njëri prej tyre me precedent penalë

Vihen në pranga 2 “skifterë”, njëri prej të cilëve i dënuar më parë për të njëjtën vepër penale.

Sipas policisë, mësohet se në pranga u vunë shtetasit  Xh. S., 35 vjeç, i dënuar më parë për vjedhje dhe M., 31 vjeç, banues në Cërrik.

Vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale të këtyre shtetasve dhe për identifikimin e rasteve të tjera të vjedhjes që mund të kenë kryer.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.

