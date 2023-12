Ceremonia lamtumirës për Liridonën, vëllai rrëqeth me fjalët: Me të sot varrosëm një pjesë të shpirtit tonë

Vëllai i Liridona Ademajt, Leonardi, ka i ka dhënë lamtumirën të motrës përmes një reagimi në Facebook, pas ceremonisë së varrimit të saj.



Ditën e sotme Liridona u varros për të dytën herë, pasi trupi i saj u hoq nga varrezat ku po prehej fillimisht në fshatin e bashkëshortit, pas lajmit se ky i fundit ishte porositësi i vrasjes së saj.

Bashkëshorti i Liridonës, Naim Murseli, tha fillimisht se ajo u vra gjatë një grabitjeje me armë zjarri, por më pas gjithçka doli të kishte qenë e inskenuar dhe se ai vetë ishte porositësi i ekzekutimit të gruas së tij.

Sot Liridona prehet aty ku ajo e ka vendin.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Me Liridonën varrosëm një njeri të mrekullueshëm dhe një pjesë të shpirtit tonë. Buzëqeshja, fuqia, pozitiviteti dhe mençuria e saj nuk do të na shoqërojnë më. Më së vështiri do të jetë për vogëlushët e saj por edhe për nënën tonë dhe të gjithë ne.

Dhimbja na u lehtësua nga pjesëmarrja e mijëra njerëzve nga mbarë Kosova.



Faleminderit nga thellësia e zemres.

Ne do të gjejmë forcën që t’i përkushtohemi kampanjës dhe luftës për drejtësi për Liridonen dhe të gjitha gratë e tjera viktima.



Ne besojmë në drejtësi dhe do të sigurohemi që drejtësia të arrihet.

Bashkë me të gjitha ato vajza, gra e burra që kanë bashkëndje me neve dhe na kanë mbështetë, do t’ia dalim.