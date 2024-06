Censi, zvogëlohet numri i banorëve në Shqipëri, cilat janë qarqet me më pak banorë

Mes të dhënave të shfaqur pas publikimit të rezultateve, është edhe ai i shpërndarjes së banorëve sipas qarqeve.

Tirana mbetet qarku me më shumë banorë me 758 513, Fieri vjen i dyti me 240 377 banorë, më pas vjen Elbasani me 232 580, teksa Durrësi është vetëm i katërti.

Sipas rezultateve të mbledhura, qarku me numrin më të vogël të banorëve mbetet ai i Kukësit me 61 998.

Popullsia sipas qarqeve

Berat 140 956

Dibër 107 178

Durrës 226 863

Elbasan 232 580

Fier 240 377

Gjirokastër 60 013

Korçë 173 091

Kukës 61 998

Lezhë 99 384

Shkodër 154 479

Tiranë 758 513

Vlorë 146 681