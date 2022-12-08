LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Burri e mbajti peng në Tiranë, flet farmacistja: Ishte xheloz, donte të më mbyllte brenda

Lajmifundit / 8 Dhjetor 2022, 10:18
Aktualitet

Burri e mbajti peng në Tiranë, flet farmacistja: Ishte xheloz, donte

Policia tha sot se Amarildo Shabani, 33-vjeç ka rënë në prangat e bluve të kryeqytetit pasi mori peng bashkëshorten e tij si dhe e dhunoi fizikisht.

Mësohet se 33-vjeçari e kishte marrë me forcë gruan nga vendi ku punonte dhe e çoi në një lokal pa dëshirën e saj, pas kësaj e ka rrahur.


Bashkëshortja e Amarildo Shabanit ishte e punësuar në një farmaci në rrugën "Qazim Vathi" në kryeqytet. 

33-vjeçari pasi ka shkuar e ka marrë me forcë nga farmacia i ka kërkuar që të riktheheshin bashkë dhe ta falte.

Por, sipas dëshmisë së gruas, ai e dhunonte dhe për shkak të xhelozisë nuk e lejonte të shkonte në punë dhe kjo ishte arsyeja pse e dhunonte duke qenë se donte ta mbante në shtëpi.

Shabani akuzohet  për veprat penale "Heqja e paligjshme e lirisë", "Dhuna në familje" dhe "Veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës". Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion