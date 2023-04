Burgosi në bodrum vajzën e tij për 24 vite dhe bëri 7 fëmijë me të/ Historia e babait ''përbindësh''

Një histori e tmerrshme është bërë publik nga autoritetet në Austri, me protagonist Josef Fritzl i cilësuar si 'babai përbindësh' që burgosi për më shumë se 24 vjet vajzën e tij në bodrum dhe e përdhunoi në mënyrë të përsëritur.

Fritzl, tashmë 87-vjeç nga Austria, burgosi ??vajzën e tij Elisabeth kur ajo ishte vetëm 18 vjeç në 1984. Ai joshi vajzën e tij në bodrumin e shtëpisë së familjes, ku e drogoi dhe e përdhunoi sistematikisht.

Kur gruaja e tij Rosemarie vuri në dyshim zhdukjen e Elisabeth, ai i tha asaj se kishte ikur për t'u bashkuar me një kult. Si rezultat i krimeve të tij të tmerrshme, Elizabeta pati shtatë fëmijë të ngjizur nga Fritzl, me një që fatkeqësisht vdiq pak pas lindjes. Ndërsa tre mbetën rob në bodrum, tre fëmijët e tjerë u transferuan në shtëpi për të jetuar me Fritzl dhe gruan e tij.

Fritzl i tha Rosemarie se fëmijët ishin të Elisabeth, por ata ishin braktisur pasi ajo nuk ishte në gjendje të kujdesej për ta. Rasti shqetësues u shfaq në vitin 2008 kur Elisabeth arriti të kontaktojë policinë në qytetin e Amstetten, Austri. Ajo u tha atyre se ishte mbajtur rob nga babai i saj për 24 vjet.

Në vitin 2009, Fritzl u dënua me burgim të përjetshëm për incest, përdhunim, detyrim, burgim të rremë, skllavërim dhe vrasje nga pakujdesia të një prej djemve të tij të mitur, raportojnë mediat e huaja.

Ai nuk ndjen asnjë pendim për gjërat e tmerrshme që ka bërë.

"Në fillim ishte vetëm një lojë mendore që luaja. Por u mësova me të. Ideja, e cila më parë më ishte dukur kaq absurde, kaq monstruoze, mori formë. Një ditë e dija se çfarë duhej të bëja. Gjithçka që mbetej ishte të prisja rastin e duhur. Në atë mëngjes të së shtunës me shi, kishte ardhur koha.

Mendimi ishte bërë veprim. Ata përreth meje vunë re shqetësimin tim të brendshëm... Unë luajta me idenë për të ekspozuar gjithçka dhe për të ikur nga drejtësia jashtë vendit. Megjithatë, nuk do të ishte e lehtë. Opinioni publik i gjithë botës do ta portretizonte aktin tim si një përbindësh unik, atë të një bishe," shkroi ai në kujtimet e tij, të cilat u botuan në Gjermani të javën e kaluar.

Diku tjetër në libër, Fritzl foli për idenë se gruaja e tij mund ta falte një ditë.

“Edhe pse gjithçka ishte shumë kohë më parë, gruaja ime është ende brenda meje. Më shumë se më parë. Me kalimin e moshës ndoshta bëheni më të ndjeshëm. Unë jam i shqetësuar se si ajo mendon për gjithçka tani. Do të ishte mirë nëse ajo do të vinte dhe do të më vizitonte.

Mendoj se është koha për të folur për atë që ndodhi. Për të bërë një listë të pastër, si të thuash", shkroi ai.