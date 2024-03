Burg për dy vëllezërit shqiptarë, si ranë në pranga "kokat" e trafikimit të kokainës në Spanjë

Një zyrë modeste prej 20 metrash katrorë në ndërtesën e Përdorimeve të Përbashkëta të Parkut Teknologjik Boecillo në Spanjë ka rezultuar të jetë qendra e një rrjeti trafiku kokaine, ku u gjetën 712 kilogramë, me vlerë 38 milionë euro.

Droga ishte kamufluara në thasë me miell palme, që niseshin nga Kolumbia me destinacion final për shumë qytete të mëdha në Spanjë dhe Evropë.

Gjykata ka dhënë dënimin për grupin kriminal, i cili drejtohej nga dy vëllezër shqiptarë, që u vunë në pranga në 2020, pas një hetimi prej rreth 2 vitesh.

Hetuesit krijuan një strukturë të posaçme, të përbërë nga më shumë se njëqind policë të shpërndarë në provincat e ndryshme spanjolle dhe arrestuan 11 personave në Valencia (4), Madrid (3), Valladolid, Vigo, Valencia dhe Toledo, duke përfshirë personat kryesorë përgjegjës për organizimin dhe përgjegjësit e logjistikës dhe infrastrukturës.

Nga njëmbëdhjetë të arrestuarit, një burrë dhe një grua, janë shpallur të pafajshëm. Pjesa tjetër e të dënuarve janë për krime të ndryshme brenda grupit kriminal .

Si tru, dy vëllezër shqiptarë, të cilët ishin në kontakt me furnitorët kolumbianë dhe mbikëqyrnin të gjithë logjistikën në Spanjë. Një detyrë ishte pritja e mallit dhe ishte në krye të një transportuesi nga Pontevedra Manuel GC. Në nivel të lartë ishte edhe një biznesmen nga Boecillo që kontraktonte ngarkesat e ‘miellit’.

Po ashtu, një prej anëtarëve merrte me qira apartamente në Madrid dhe Valencia (vendi i laboratorit për shndërrimin e miellit në bazë kokaine) dhe një nip i shqiptarëve, ishte si ndihmës për “menaxhime” të ndryshme.

Krerët shqiptarë janë dënuar me dhjetë vjet burg dhe 20 milionë gjobë secili. Njëri prej tyre ka shtuar gjashtë muaj të tjerë për armëmbajtje pa leje pasi në shtëpinë e tij në Paracuellos del Jarama (Madrid) policia sekuestroi një revole të markës ‘Mondial’.

Transportuesi Galician Manuel GC është dënuar me 11 vjet burg dhe 40 milionë gjobë; përgjegjësi i qirave me 8 vjet burg e 20 milionë dhe nipi i trurit shqiptar me 7 vite burg dhe 20 milionë gjobë.

Operacioni kundër këtij rrjeti ishte rezultat i punës së gjatë dhe të fshehtë të Brigadës Qendrore të Narkotikëve që duhej të deshifronte edhe gjuhët e koduara të të hetuarve.

Gjithçka nisi nga dyshimet e Policisë Kolumbiane, në vitin 2018, se trafikantët “ e rëndë” të drogës mund të përgatisnin një dërgesë kokaine në Spanjë me kontejnerë.

Si rezultat i hetimeve të policisë, agjentët mësuan për praninë në Spanjë të një çifti shtetasish kolumbianë , të cilët ishin dërguar deri në tre herë nga organizata e furnizuesit. Misioni i tyre ishte të kontrollonin strukturën e biznesit në Spanjë, si dhe të negocionin përqindjet dhe përfitimet që do të shpërndaheshin pasi droga të ishte nxjerrë dhe shpërndarë.

Detyra ishte gjetja dhe më pas ndjekja e anëtarëve të komplotit në Spanjë. Policia priti mbërritjen e ngarkesës në dhjetor 2018 për të çmontuar rrjetin. Ata sekuestruan 12 kontejnerë me lëndë për të prodhuar 3000 kilogramë, siç theksonte atëherë CNP në një shënim të shoqëruar me një video të operacionit.

Struktura e biznesit

Organizata kishte “një strukturë të madhe biznesi që ishte përgjegjëse për importimin e kontejnerëve me barna në mënyrë që të kapërcejë lehtësisht kontrollet doganore.

Trafikantët e drogës e dinin se masat e sigurisë në doganën në grykëderdhjen e Pontevedras nuk ishin më të mirat dhe përfituan nga trafiku i madh ë futur fshehurazi ngarkesat e drogës.

Sapo malli mbërriti në Spanjë, ata kishin kimistë ose specialistë të sjellë nga Amerika Latine për të udhëzuar organizatën dhe për t’u treguar se si të përgatisnin lëndën narkotike.

Kimistë dhe ‘noterë’

Policia ka dijeni për praninë në Spanjë të këtyre ekspertëve për marrjen e bazës së kokainës, por ata nuk janë identifikuar dhe për rrjedhojë nuk janë ndjekur penalisht.

Ata kishin edhe mbikëqyrës kolumbianë për të garantuar suksesin e operacionit me kokainë të furnizuar me një vlerë të lartë ekonomike.

Për të paguar dhe për të marrë përfitime nga investimi i bërë, organizata po përgatiste dhoma të ndryshme në pronë për t’u përdorur për rritjen e marijuanës. Për këtë, ata mbështetën te subjekti maroken, i cili, përveç kësaj, ishte përgjegjës për sigurinë e fermës, duke qëndruar brenda saj 24 orë në ditë, pa e lënë as të porosite ushqime, pasi ato i jepeshin nga një anëtar tjetër i organizatës.

Shtëpia ishte marrë me qira për shkak të vendndodhjes së saj të izoluar nga qytetet e mëdha, aksesit të vështirë, diskrecionit dhe mundësisë së përdorimit të pronës së marrë me qira për këto aktivitete të paligjshme pa tërhequr vëmendjen e pjesës tjetër të pronave fqinje.

Më tej, anëtarët e organizatës kanë marrë një sërë masash sigurie përpara se të niseshin për në pronë, duke kryer edhe mbikëqyrje të përhershme të shtëpisë për të zbuluar vëzhgime të mundshme nga policia, fakt që e vështirësoi jashtëzakonisht hetimin.

Policia vuri në dukje “lëvizshmërinë e madhe të organizatës” , pasi drejtuesit kryesorë të saj udhëtuan në të gjithë Spanjën dhe jetonin në një shtëpi luksoze në Costa del Sol nga ku koordinoheshin dhe jepnin udhëzimet e duhura. Në dhjetë kontrollet në shtëpi, agjentët sekuestruan edhe gjashtë automjete (katër makina, një furgon dhe një motoçikletë) dhe një armë me 47 gëzhoja.