Breshëri nxjerr nga rruga makinën në Gjirokastër, plagoset rëndë shoferi

Koha e keqe me reshje të dendura breshëri, ka shkaktuar para pak minutave aksident në hyrje të qytetit të Gjirokastrës, në aksin Gjirokastër-Tepelenë.

Për pasojë drejtuesi i mjetit ka pësuar lëndime serioze në gjymtyrë dhe është çuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës.

Nuk dihet ende gjendja shëndetësore e tij.

Ngjarja ka ndodhur tek kthesa e unazës së qytetit në lagjen Gërhot, kur një autoveturë me targa AA027OY, e cila vinte nga Tirana në drejtim të Gjirokastrës, është përplasur me bordurën metalike në kushtet e rrëshqitjes nga rruga e ngarkuar me breshër.

Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për sqarimin e mëtejshëm rrethanave të ngjarjes.