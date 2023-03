"Breshëri armësh nga makina drejt lokalit", detaje nga vrasja e kamarieres tek "Don Bosko"

Nje grua banakiere ne nje lokal u vra mbremjen e sotme ne Tirane.

Ngjarja ka ndodhur ne nje lokal ne rrugen "Don Bosko" prane xhamise.

Sipas te dhenave te deritanishme, sulmi me arme, ka ndodhur pak minuta me pare ndersa deshmitaret kane thene se kane pare nje makine nga e cila eshte qelluar me arme drejt lokalit.

Por keto pohime nuk saktesojne nese sulmi ka qene nga automjeti gjithe kohes, apo autoret kane qene brenda lokalit ku kane ndodhur te shtenat e para e me pas, kane dale dhe jane larguar duke qelluar.

Pritet nje sqarim i policise se Tiranes ne lidhje me rrethanat e ngjarjes.

Ne Spitalin e Traumes, mesohet se 5 persona kane mberritur me tri ambulanca.

Ata kane marre lendime te ndryshme ku mes tyre mesohet se ka qene edhe nje femije.

Redaksia eshte ne kontakt me informacionet dhe po punon per ti percjelle ato ne kohe real pas konfirmimit nga policia