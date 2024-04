Brenda mafies shqiptare në Britani, Daily Mail: Te pamëshirshem, si po nxitet kokaina nga rritja e emigrantëve të paligjshëm

Brenda mafias shqiptare në Britani, Daily Mail: Dhunë e pamëshirshme, si po nxitet prodhimi i “të bardhës” nga rritja e emigrantëve të paligjshëm

Gazeta britanike Daily Mail ka bërë një investimgim për mafian shqiptare. Së fundmi autoritete britanike kanë zbukuar së fundmi një shtëpi bari në zonën e Hartlepool. Në pranga u vu një 22-vjeçar shqiptar.

E përditsmja britanike e përshkruan banesën me një pamje të zymtë, me dritare të thyera, prona ndodhet në një zonë të izoluar. Që nga 2015, prona është marrë me qira nga 9 persona të ndryshëm dhe çdo herë që janë ndërruar, policia ka gjetur kanabis.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Këtë javë në shtëpinë e barit u gjetën 75 bimë me një vlerë prej 61 mijë paundësh, pothuajse sa dyfishi i vlerës të të gjithë pronës. Policia arrestoi 22-vjeçarin Ferbent Hoxha, një emër i njohur ky për autoritetet britanike.

Në vitin 2019, Ferbent Hoxha, 22 vjeç, është dënuar me tre vjet burg për drejtimin e një ferme kanabisi në një adresë në Derby. Droga me vlerë 140,000 £ është gjetur në një banesë me 6 dhoma. Edhe pse vetëm 19 vjeç në atë kohë, Hoxha, i cili kishte qenë në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht, kishte pasur një ‘rol të rëndësishëm’ në operacionin e sofistikuar’ të kanabisit.

Pavarësisht deportimit të tij të mëvonshëm, ai u kthye fshehurazi në Britani për të rifilluar aktivitetet e tij të paligjshme, këtë herë në Hartlepool si dhe në një fermë tjetër kanabisi në Leeds, ku gjurmët e gishtave të tij u gjetën në pajisjet e rritjes në janar të këtij viti.

Sipas fqinjëve, shtëpia trekatëshe me tulla të kuqe në Hartlepool ka qenë prej kohësh një fabrikë kanabisi me kohë të plotë.

Kombësia e Hoxhës sugjeron se prodhimi i kanabisit drejtohet nga një prej bandave të pamëshirshme shqiptare që po punësojnë gjithnjë e më shumë të rinjtë dhe të pambrojturit në këtë vend.

Sot, përmes aksesit ekskluziv në raportet e inteligjencës, dokumentet zyrtare dhe analizat e ekspertëve, Daily Mail mund të zbulojë shtrirjen e tmerrshme të krimit të organizuar shqiptar në Britani dhe se si këto banda po bëhen më të dhunshme.

“Hetimi ynë vjen pasi një numër rekord shqiptarësh bëjnë udhëtimin e rrezikshëm me varkë përtej Kanalit drejt Britanisë së Madhe.

Sigurisht, shumë vijnë në këtë vend legalisht, për të punuar shumë dhe për të kontribuar. Por raportet e inteligjencës sugjerojnë se shqiptarët tani përbëjnë midis 40 dhe 60 për qind të emigrantëve që kalojnë ilegalisht me varka të vogla drejt brigjeve tona. Këtë javë doli se më shumë se 700 shqiptarë arritën në Britani me varka të vogla në vetëm një ditë.

Këta të ardhur nuk po ikin nga lufta. Vendi nuk ka parë asnjë konflikt për më shumë se 25 vjet. Ata vijnë këtu, duket, me shpresën për të bërë një jetë më të mirë dhe shumë prej tyre, me dashje ose jo, janë të destinuar për një jetë krimi.

Javën e kaluar, Mail raportoi se si bosët e krimit shqiptarë po dërgojnë të rinj shqiptarë pa rekorde kriminale në Britani për t’u bashkuar me bandat e organizuara. Është një pamje shqetësuese, me implikime të mëdha për zbatimin e ligjit këtu.

Aq e shqetësuar është Sekretarja e Brendshme Priti Patel, saqë ajo sapo ka arritur një marrëveshje me homologun e saj shqiptar për të përshpejtuar ekstradimin e emigrantëve shqiptarë në shtëpi. Politika do të zbatohet javën e ardhshme, me disa emigrantë që do të kthehen brenda disa orësh pas mbërritjes së tyre këtu.

Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) thotë se grupet shqiptare të krimit të organizuar kanë zgjeruar me shpejtësi perandoritë e tyre të drogës në Britaninë e Madhe. Ndërsa më parë ata ishin të shqetësuar kryesisht me kokainën, një treg që ata e kanë dominuar për pesë vjet, ata tani janë degëzuar në prodhimin në shkallë të gjerë të kanabisit, duke shfrytëzuar vietnamezët si kultivuesit kryesorë vendas.

Hulumtimi nga NCA ka treguar se krimi i organizuar nga shqiptarët kontrollon tregun e kokainës në të gjithë qytetin kryesor dhe zonat periferike të Britanisë së Madhe (me përjashtim të Merseyside, ku një grabitje kokaine prej 1 milion £ u tha se qëndronte pas të shtënave tronditëse këtë javë të nëntë vjeçare Olivia Pratt-Korbel). Dhe raportet e gjykatës tregojnë se bandat po bëhen gjithnjë e më të dhunshme.

Ky gjykim i veçantë erdhi pasi një gangster famëkeq shqiptar, i cili për shkak të një urdhri anonimiteti ishte identifikuar më parë vetëm si B9, u demaskua si një z. Big që drejtonte Bentley i quajtur Fation Dauti.

Sipas NCA-së, ai ishte përfshirë në kontrabandë parash dhe pastrim parash nëpërmjet eksportit të automjeteve të shtrenjta në Shqipëri dhe ‘posedimit dhe/ose importimit të armëve të zjarrit’. Dokumenti shtoi: “NCA vlerëson gjithashtu se B9 ka qenë i përfshirë në prodhimin hidroponikë në shkallë të gjerë [të bimëve të kanabisit]”.

Para se të përmendej dhe të turpërohej, Dauti, 37 vjeç, u pa gjithashtu duke vozitur nëpër MB me një Range Rover, një Jaguar dhe një numër Mercedes dhe BMË. Një ekzaminim i financave të tij tregoi se ai “pothuajse nuk kishte asnjë qarkullim financiar” në Mbretërinë e Bashkuar dhe stili i tij i jetesës mendohej se financohej përmes importimit dhe furnizimit të drogës.

Ai më në fund u identifikua kur humbi një apel në Komisionin Special të Apelit të Emigracionit (SIAC) pasi karta e tij e qëndrimit iu revokua në vitin 2019. Kjo pasoi pretendimet e Home Office dhe NCA se gangsteri, i cili erdhi në Mbretërinë e Bashkuar në moshën 14-vjeçare, ishte në gjendje të ‘ dhunë ekstreme” dhe “një anëtar me ndikim” i një rrjeti kriminal shqiptar me bazë në Londër, i përfshirë në importimin e kokainës, prodhimin e kanabisit, kontrabandën e njerëzve dhe pastrimin e parave.

Gjatë këtij mbretërimi të terrorit në Britaninë e Madhe, ai goditi me thikë një gënjeshtar klubi tre herë në vesh, por i shpëtoi dënimit për sulmin në Londrën Veriore pasi viktima e tij u pagua për të heshtur.

Ndërsa i nënshtrohej një kontrolli kufitar në Dover, në celularin e tij u gjetën fotografi të gangsterit me armë, përfshirë një armë të vendosur në rripin e pantallonave, një kallashnikov dhe një pistoletë izraelite.

Sipas burimeve, Dauti tani drejton një piano bar në Tiranë. Daily Mail-it iu tha se “nuk do të ishin çmendur” ta vizitonim atje.

Rrënja e problemit të krimit të organizuar shqiptar shkon prapa në luftën e Kosovës të viteve 1998 dhe 1999, sipas një zyrtari të lartë në Zyrën e Brendshme të Evropës së Largët të NCA-së. Kjo rezultoi në ‘një numër të konsiderueshëm’ shqiptarësh që vinin në Britani.

Edhe pse shumica pretendonin se ishin kosovarë, shumë prej tyre ishin nga Shqipëria. Kriminelët mes tyre kontaktuan me grupet serbe të krimit këtu, të cilët ishin në kontakt me kartelet e drogës në Amerikën e Jugut dhe u zhvendosën në tregun e kokainës.

Rreth vitit 2006 grupet shqiptare filluan të merren drejtpërdrejt me Amerikën e Jugut dhe u vendosën në të gjithë Ballkanin, Evropën dhe Britaninë e Madhe në ‘transaksione kriminale me shumë mallra, përfshirë trafikun e drogës të të gjitha llojeve, kontrabandën e njerëzve, mashtrimin e dokumenteve, skllavërinë moderne, pastrimin e parave dhe armët e zjarrit.

Nivelet ekstreme të dhunës së përdorur nga bandat ndërluftuese të drogës janë zbuluar në çështjet gjyqësore në mbarë vendin. Në një incident veçanërisht rrëqethës, vitin e kaluar doli se një kopshtar kanabisi nga Shqipëria u lidh në një shtrat dhe u torturua nga gangsterët që bastisnin të korrat nga një shtëpi në Bradford.

Një nga bandat më famëkeqe shqiptare të drogës në Mbretërinë e Bashkuar është Hellbanianz, e cila ka operuar në Londrës Lindore. Anëtarët e saj nuk kanë qenë të turpshëm për t’u mburrur me metodat e tyre të shëmtuara dhe stilin e jetës së bie në sy.

Banda është e njohur në nivel lokal për dhunën dhe më gjerësisht për postimet në mediat sociale që shfaqin Ferrari, kartëmonedha 50 £ dhe ora Rolex për të ndihmuar në rritjen e reputacionit të saj dhe në rekrutimin e anëtarëve të rinj.