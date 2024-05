Braktisin gomonet? 18,000 paund për kalim të sigurt, shqiptarët në Britani me kamionë dhuratash

Emigrantët shqiptarë janë kthyer në fokus të mediave kohët e fundit. Debati është ndezur edhe më shumë pas deklaratës së sekretares së brendshme britanike Suella Braverman e cila theksoi se largimi i shqiptarëve nga Mbretëria e Bashkuar duhet përshpejtuar, ndërsa nuk ngurroi edhe t’i drejtohej me fjalët ‘kriminelë’.

Së fundmi mediat greke i kanë kushtuar një artikull duke folur për situatën.

Artikulli:

Një operacion i tërë është zhvilluar për trafikimin e emigrantëve shqiptarë, jo vetëm me gomone, por edhe me kamionë të cilët kanë krijuar rrjetin e tyre me raklama në TikTok, tashmë është ngritur në Britani.

Krerët e grupit përdorin mediat sociale për të reklamuar mënyrat e hyrjes së emigrantëve në vend , si pasagjerë në kamionë që transportojnë dhuratat e Krishtlindjeve. Me dëmshpërblimin, natyrisht, sepse kostoja për një “paketë” arrin në 18.000 paund (rreth 20.500 euro).

Reklamat, raporton Daily Mail , paraqesin monumente klasike britanike, nga Ura e Londrës deri te autobusi dykatësh.

“Çdo ditë ne ofrojmë një udhëtim si shofer i dytë”, thonë ata dhe i bëjnë thirrje banorëve në Francë dhe Belgjikë që të kontaktojnë.

Një tjetër reklamë flet drejtpërdrejt për migrantët, duke u kujtuar atyre se çmimi është 18,000 £, por kalimi i sigurt. Është një mënyrë më e mirë dhe mbi të gjitha më e sigurt sesa mënyra “klasike” e trafikimit me gomone apo transportimi në hapësira të veçanta në automjete.

Megjithatë, ai nuk zëvendëson udhëtimin detar për emigrantët për të kaluar Kanalin.

Trafikimi i kamionëve ishte një nga metodat e preferuara të trafikantëve deri të paktën deri në zbatimin e kontrolleve më të rrepta në Britani (tani jashtë BE-së) dhe në Francë gjithashtu.

Kjo i ktheu bandat drejt zgjidhjes së udhëtimit detar, por sigurisht që edhe kjo është e rrezikshme ose varet nga moti.

Kostoja, siç tregojnë reklamat, është deri në 3000 £ për një udhëtim që gjithashtu reklamohet si i sigurt. Rritja e madhe e numrit të emigrantëve që kalojnë Kanalin ka alarmuar qeverinë e Rishi Sunak.

Kryeministrja dhe Sekretarja e Brendshme Suella Braverman po punojnë “rreth orës për t’i dhënë fund rritjes së papranueshme të kalimeve, por shifrat tregojnë të kundërtën. Vetëm këtë vit nga Franca kaluan 40 mijë persona dhe nga ata 12 mijë ishin nga Shqipëria.

Një numër përkatësisht i madh shqiptarësh u dëbuan nga Britania: 100 nga 350 të huajt që Britania deportoi në tetor, duke përfshirë një kriminel që ishte dënuar me nëntë vjet burg.