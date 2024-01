Braktisi të birin në Francë, plani i vlonjatit për të marrë azil del “huq”

Policia e procedoi sot një 50-vjeçar nga Vlora pasi akuzohet se ka braktisur në Francë të birin e tij vetëm 9 vjeç.

Blutë bëjnë me dije se ai u arrestua në kuadër të luftës kundër braktisjes së fëmijëve në vendet e BE-së me qëllim marrjen e azilit.

Bëhet me dije se 50-vjeçari ka kaluar kufirin më tetor të këtij viti bashkë me djalin e tij të mitur, me autorizimin përkatës nga nëna e djalit, dhe më datë 09.01.2023, është kthyer në Shqipëri, pa të birin.

Policia thotë se ka bërë verifikimet e nevojshme dhe ka zbuluar se e kishte braktisur në Francë me qëllim marrjen e azilit.

Braktisja e fëmijëve nga prindërit në shtetet e BE-së me qëllim marrjen e azilit është një fenomen i përhapur në Shqipëri, ndërkohë që herë pas here policia konstaton dhe procedon prindërit shkelës.