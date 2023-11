Braktisi foshnjën, vëllai i 30-vjeçares përplaset me ish-të dashurin e motrës: Ose do e vras…

Vëllai dhe ish i dashuri i 30-vjeçares që braktisi foshnjën në bodrumin e pallatit në Yzberisht janë përplasur LIVE me njëri-tjetrin.

Përplasja LIVE: Ish i dashuri: Nuk kam fëmijë tjetër. Bashkëjetoj me një vajzë të huaj, kur e kam takuar ka qenë 8 muajshe shtatzënë. Unë s’kam fëmijë. Kam pas folur në rrjete sociale me vajza të tjera, por kur kam njohur Gentën, i kam bërë bllok. Ka ardhur me dëshirë, nuk ka qenë e alkoolizuar. Nëna e dinte që vajza ishte në hotel me mua. Kam telefonatën që më mori nëna e saj sepse Genta e fiku telefonin.

I vëllai: E ka alkoolizuar, ka shkuar tek banaku ka paguar lekët dhe ka kryer marrëdhënie me të. Më ke quajtur vëlla dhe nuk mund të ma bëje mua këtë. Ai e dinte që unë flisja me të.

Ish i dashuri: Ajo ka ardhur me dëshirë, siç më thoshte se të dua shumë

I vëllai: Ose do të më vrasë, ose do e vras.