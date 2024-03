“Bossi” grek organizon nga burgu transportin e drogës, në pranga dhe një shqiptar

Një kriminel grek tashmë i mbyllur në një qendër paraburgimi kishte në pronësi makinën në të cilën një i afërm i tij e drejtonte pa patentë për të transportuar gati 100 kilogramë drogë. Bashkë me të ishte dhe një shqiptar, i ndaluar të hynte në vendin fqinj.

Transportuesit u arrestuan mesditën e së shtunës dhe brenda makinës, e cila u sekuestrua. Efektivët e policisë së Prokurorisë së Narkotikëve në Gumenicë gjetën 66 pako me kanabis të papërpunuar me peshë totale 87.5 kg dhe dhjetë pako kanabis të përpunuar në formë “çokollatë” me peshë 11 kg.

Drejtuesi grek nuk iu bind sinjalit për kontroll në rrugën Makrichora – Mazarakia i dhe u fut në fshat, ku humbi kontrollin e mjetit i cili goditi një makinë të parkuar dhe ndaloi. Pasagjerët kanë tentuar të arratisen në këmbë, por policia ka arritur të ndalojë njërin prej tyre në vend, ndërsa i dyti është arrestuar pas një ndjekjeje në këmbë.

Ata sot do të dërgohen në Prokurorinë Penale të Thesprotisë me dosjen e ngritur ndaj tyre për import, transport dhe trafik droge, mosrespektim dhe shkelje të ligjit për të huajt dhe Kodit të Qarkullimit Rrugor, sipas rastit. Akuza bie edhe mbi të burgosurin, pasi ka prova se ai ka organizuar marrjen dhe transportin e ngarkesës.