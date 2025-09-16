Bllokuan rrugën e përbashkët në fshat, arrestohet çifti i moshuar në Elbasan
Dy shtetas, bashkëshortët P. S., 70 vjeç dhe M. S., 63 vjeç, janë arrestuar në flagrancë nga Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Gramsh, pasi kryen një akt të paligjshëm duke bllokuar një rrugë kalimi të përbashkët në fshatin Skënderbegas, të Elbasanit.
Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur një ditë më parë, kur të dy shtetasit kanë ndërhyrë me vetëgjyqësi dhe kanë penguar lëvizjen e qytetarëve në një rrugë të hapur për përdorim publik.
Ngjarja ka marrë një përshkallëzim të mëtejshëm kur punonjësit e Policisë, që ndërhynë për të liruar rrugën e bllokuar, u përballën me kundërshtim të dhunshëm nga ana e çiftit. Shtetasit e arrestuar kanë kundërshtuar autoritetet, duke bërë që policia të ndërhyjë.
Pasi u arrestuan, materialet procedurale u referuan për hetim nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, e cila do të marrë vendim për veprimet e mëtejshme ligjore ndaj dy shtetasve për akuzat e veprave të kundërshtimit të forcës së rendit dhe bllokimit të një rruge të përbashkët.