LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Bllokohen 35 mjete lundruese nga Komani në Ksamil, mes tyre një ‘Lamborghini’ i kthyer në skaf

Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 14:16
Aktualitet

Bllokohen 35 mjete lundruese nga Komani në Ksamil, mes tyre një

Policia Kufitare dhe Njësia Policore Detare kanë zhvilluar një operacion njëjavor nga veriu në jug të vendit, duke kontrolluar 525 mjete lundruese dhe bllokuar 35 prej tyre për shkelje të rënda të rregullave të sigurisë.

Mes mjeteve të sekuestruara bie në sy edhe një “Lamborghini” i transformuar në skaf, ndërsa 22 jet ski, 5 skafe, 6 gomone dhe 2 varka metalike u nxorën jashtë përdorimit.

Gjatë kontrolleve, u shpëtuan 19 pushues shqiptarë dhe të huaj, të cilët rrezikonin nga mjetet që lundronin brenda perimetrit të ndaluar. Për drejtuesit u vendosën gjoba deri në 100 mijë lekë secila.

Një rast i veçantë u shënua në Ksamil, ku u gjet një gomone e braktisur që rezultoi e vjedhur në Lefkadha të Greqisë. Policia shqiptare po bashkëpunon me homologët grekë për identifikimin e autorëve.

Autoritetet paralajmërojnë se kontrollet do të vijojnë çdo ditë dhe i bëjnë thirrje qytetarëve të respektojnë me rigorozitet perimetrin e sigurisë, si dhe të denoncojnë çdo shkelje në numrin pa pagesë 112.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion