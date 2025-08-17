Bllokohen 35 mjete lundruese nga Komani në Ksamil, mes tyre një ‘Lamborghini’ i kthyer në skaf
Policia Kufitare dhe Njësia Policore Detare kanë zhvilluar një operacion njëjavor nga veriu në jug të vendit, duke kontrolluar 525 mjete lundruese dhe bllokuar 35 prej tyre për shkelje të rënda të rregullave të sigurisë.
Mes mjeteve të sekuestruara bie në sy edhe një “Lamborghini” i transformuar në skaf, ndërsa 22 jet ski, 5 skafe, 6 gomone dhe 2 varka metalike u nxorën jashtë përdorimit.
Gjatë kontrolleve, u shpëtuan 19 pushues shqiptarë dhe të huaj, të cilët rrezikonin nga mjetet që lundronin brenda perimetrit të ndaluar. Për drejtuesit u vendosën gjoba deri në 100 mijë lekë secila.
Një rast i veçantë u shënua në Ksamil, ku u gjet një gomone e braktisur që rezultoi e vjedhur në Lefkadha të Greqisë. Policia shqiptare po bashkëpunon me homologët grekë për identifikimin e autorëve.
Autoritetet paralajmërojnë se kontrollet do të vijojnë çdo ditë dhe i bëjnë thirrje qytetarëve të respektojnë me rigorozitet perimetrin e sigurisë, si dhe të denoncojnë çdo shkelje në numrin pa pagesë 112.