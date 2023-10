Bllokimi i rrugës në Rinas, përplasje mes policisë dhe banorëve

Banorët e Rinasit duket se nuk do të tërhiqen nga protesta. Ditën e sotme ata serish kanë bllokuar aksin rrugor për në drejtim të Rinasit, pas vendimit për të devijuar lëvizjen drejt Aeroportit të Rinasit, duke e kthyer me një sens lëvizje, me drejtim nga Qafë Kashari-Rrethrrotullimi i “Nënë Terezës”-Ahmetaq. 2

Mesohet se mes qytetarëve dhe policëve ka pasur edhe perplasje fizike. Policia ka ndërhyrë për të shpërndarë protestuesit në rrugën e Rinasit.

60 shtëpi preken nga bllokimi i rrugës, ndërsa 130 fëmijë duhet të përshkojnë një rrugë shumë të gjatë për të shkuar në shkollë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ndërkohë, ata kanë paralajmëruar edhe bllokimin e aeroportit të Rinasit, nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre.

Po ashtu, banorët e Rinasit thonë se nëse nuk hapet rruga deri nesër do të bojkotojnë mësimin.

Kryeplaku i fshatit, Sabah Muja në një prononcim për mediat tha se “Nëse nuk hapet rruga deri nesër, s’do çojmë fëmijët në shkollë dhe do bllokojmë aeroportin ‘Nënë Tereza’. Ne do kemi të kemi të drejtë që të udhëtojmë. U bëj thirrje komunitetit të ruajmë qetësinë. Në krahun tjetër i bëj thirrje qeverisë se kërkesat tona janë legjitime dhe të drejta, është problem i yni jetik.

Ne do të vendosim sanksione. Nga nesër nëse nuk do të hapet rruga nuk do të lejojmë fëmijët që të shkojnë në shkollë. Të gjithë banorët kanë të drejtën legjitime të bllokojnë dhe aeroportin e Rinasit. Kërkojmë shkollën, ambulancën dhe tokën bujqësore. Me atë tokë jetojmë, ajo del jashtë përdorimit, çdo gjë.”