Bllokimi i monopatinave elektrike :Qytetarët shkelje ligji , nesër protest para Policisë
Prej dy ditësh, Policia Rrugore ka nisur një aksion për sekuestrimin e monopatinave elektrike në Tiranë, duke e justifikuar ndërhyrjen me numrin e lartë të aksidenteve të ndodhura me këto mjete.
Ky veprim ka shkaktuar reagime të forta nga qytetarët, të cilët e konsiderojnë sekuestrimin si të paligjshëm dhe të paprecedentë.
Në shenjë reagimi, është njoftuar një protestë për ditën e mërkurë në orën 10:00, përpara Komisariatit të Policisë Rrugore.
Organizatorët u bëjnë thirrje të gjithë pronarëve të monopatinave elektrike që t’i bashkohen protestës për të kërkuar sqarime dhe përgjegjësi institucionale për këtë aksion që ata e cilësojnë të paargumentuar ligjërisht.
Sipas organizatorëve të protestës, me qindra monopatina janë konfiskuar në bazë të një urdhri të shpërndarë vetëm përmes rrjeteve sociale, konkretisht nga një postim i ministres së Brendshme, Albana Koçiu, pa asnjë dokument zyrtar të publikuar nga policia.
Ata e cilësojnë këtë veprim si një “shkelje të hapur të ligjit” dhe “cenim të pronës private”, duke theksuar se shumë qytetarë janë përballur me humbje të padrejta financiare.
Ministrja Koçiu ka deklaruar se ndalimi është i përkohshëm, deri në hartimin e një rregulloreje të posaçme për përdorimin e monopatinave në rrugë publike.
“U kërkoj qytetarëve që përkohësisht të mos përdorin monopatina elektrike, dhe bizneseve që të mos investojnë në këtë aktivitet deri në rregullim të situatës,” tha ajo.