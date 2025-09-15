LEXO PA REKLAMA!

Bllokimi i 8 ton domateve në Kroaci, fermerët në Dimal drejt falimentimit: Tregu nuk i merr, po kalben produktet

Lajmifundit / 15 Shtator 2025, 19:32
Bllokimi i 8 ton domateve në Kroaci, fermerët në Dimal drejt

Fermerët e fshatit Samaticë në bashkinë e Dimalit, prej disa ditësh po përballen me një situatë të vështirë, për shkak të mungesës së tregut për shitjen e produkteve të tyre bujqësore.

Tonelata me prodhime bujqësore, domate, kastravecë dhe perime të tjera,  po qëndrojnë “stok” në pikat e grumbullimit. Shkak për këtë situatë, sipas fermerëve, është bërë bllokimi i 8 tonëve domate me origjinë nga Shqipëria në Kroaci. Ata thonë se pas këtij incidenti, porositë janë ndërprerë pothuajse plotësisht.

“Kemi investuar shume, nuk po e shesim dot mallin as me çmim minimal, Prodhimet po na kalben, po i hedhim në kanal”, thotë një fermer, ndërsa një tjetër hedh akuza ndaj fermerëve që kanë abuzuar me pesticidet.

Nga ana tjetër, fermeri Marjo Bregu nuk e mohon faktin e abuzimit nga fermerë të ndryshëm në përdorimin e pesticideve të ndaluara apo dhe mbidozë pesticidesh, duke theksuar që për shkak të tyre bujqësia ndodhet në pikët kritike të saj.

“Për faj të tyre nuk na e blejnë mallin”, thotë ai.

Për këtë situatë, fermerët hedhin akuza edhe ndaj institucioneve shtetërore, të cilat sipas tyre nuk kanë ndërmarrë asnjë masë për të mbrojtur imazhin e bujqësisë shqiptare dhe për të ndihmuar fermerët në gjetjen e tregjeve alternative.

Ata kërkojnë urgjentisht ndërhyrjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe strukturave përkatëse për të shmangur falimentimin e tyre të sigurt.

