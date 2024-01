Blinken: Rruga drejt një shteti palestinez, e nevojshme për sigurinë e Izraelit

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken përsëriti të mërkurën nevojën për gjetjen e një rruge që do të çonte drejt krijimit të një shteti palestinez. Duke folur në takimin vjetor të Forumit Ekonomik Botëror në Davosit, sekretari Blinken tha se pa një shtet palestinez, Izraeli nuk do të ketë kurrë siguri të vërtetë.

Sekretari Blinken tha se një shtet palestinez është i nevojshëm për qendrueshmërinë afatgjatë të rajonit.

"Duhet të jetë një qeverisje, një strukturë qeverisjeje, që të ketë autoritetin t’i ofrojë popullit palestinez atë që dëshiron, që plotëson nevojat e tij”, tha zoti Blinken.

Por ai theksoi se që një qeverisje e tillë të jetë efektive, duhet të krijohen kushtet e duhura.

“Me fjalë të tjera, me mbështetjen, me ndihmën e Izraelit, jo me kundërshtimin e tij aktiv, sepse edhe autoriteti më efektiv do të ketë vështirësi nëse përballet me kundërshtimin aktiv të një qeverie izraelite."