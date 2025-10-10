Bleu makinën por nuk i dha paratë pronarit, arrestohet 28-vjeçari në Tiranë
Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 09:49
Aktualitet
Policia e Tiranës ka arrestuar një 28-vjeçar i cili mashtroi shtetasin që i shiti automjetin, se do t’ia transferonte pagesën nëpërmjet bankës.
Gjithashtu, është gjetur dhe sekuestruar automjeti tip “Hyundai Tucson”.
Njoftimi
Nga hetimet dyshohet se një 37-vjeçar i ka dhënë me mirëbesim, automjetin, shtetasit K. K., i cili e ka mashtruar se pagesën për automjetin do t’ia transferonte nëpërmjet llogarisë bankare.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.