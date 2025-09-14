Biznesmeni Pecorelli letër senatit italian: U infektova me hepatit C dhe humba 12 kg në katër muaj pas burgosjes në Shqipëri
Bizesmeni italian Davide Pecorelli, i dënuar me burgim në Shqipëri pasi inskenoi vdekjen e tij, i ka dërguar letër senatorit Walter Verini, sekretar i Komietit të Drejtësisë të Senatit duke i kërkuar ndihmë. Pecorelli pretendon se po mbahet padrejtësisht i izoluar në burgun “313” në Tiranë ku ndan një qeli të vogël me 7 persona të tjerë dhe me kushte ekstreme sanitare.
"U infektova me hepatit C, humba 12 kilogramë në 4 muaj. Ju kërkoj të merrni parasysh dëshirën time të fundit: të hedhim dritë, duke përdorur të gjitha mjetet në dispozicionin tuaj, mbi çështjen ligjore në të cilën jam i përfshirë dhe, në veçanti, mbi seancën e fundit që do të mbahet më 18 shtator 2025, në orën 18:00, në Gjykatën e Apelit të Tiranës", shkruhet në letrën e Pecorellit, publikuar nga mediat italiane.
Ndërkohë senatori i Partisë Demokratike, Walter Verini i është përgjigjur letrës së Pecorellit, i cili bën të qartë se situata po monitorohet dhe se gjithashtu i është referuar nëpërmjet Ministrisë së Jashtme instancave përkatëse në Shqipëri."Davide Pecorelli, nga burgu shqiptar ku po mbahet, i dërgoi medias një letër të hapur drejtuar mua (si dhe Ministrit të Punëve të Jashtme dhe autoriteteve diplomatike italiane në Shqipëri).
Së bashku me komente të tjera të ndryshme, ai ankohet më tej për gjendjen e tij dhe deklaron se është prekur nga hepatiti në burg. Natyrisht, ne do t'i nxjerrim në pah Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe ambasadës (siç bëmë rreth një muaj më parë në një letër të hapur të ngjashme të dërguar nga avokatët e tij në Peruxhia) atë që Pecorelli u tha atyre, në mënyrë që gjithçka të mund të verifikohet dhe monitorohet.
Vetëm javën e kaluar, për më tepër, morëm (në përgjigje të letrës sonë) një komunikim nga kreu i Marrëdhënieve Parlamentare të Ministrisë së Punëve të Jashtme, i cili raportoi disa vizita konsullore (katër) dhe kontakt të drejtpërdrejtë midis ambasadorit dhe administratës së burgut në lidhje me garancitë për trajtim të paraburgimit që respekton të drejtat individuale dhe të njeriut. Komunikimi vuri në dukje gjithashtu vëmendjen që delegacioni italian i ka kushtuar procesit të gjykimit, duke ndihmuar në kapërcimin e vonesave në dhënien e vendimit të shkallës së parë. Kjo i ka lejuar Pecorellit të paraqesë një apel, i cili do të dëgjohet në apel javën e ardhshme.
Ne shpresojmë njerëzisht që mbrojtja e tij penale do të çojë në një rezultat që do të kapërcejë regjimin e tij të burgut", ka publikuar media italiane ANSA.
Davide Pecorelli është ekstraduar nga Italia në Shqipëri më 8 maj. Biznesmeni italian u zhduk në janar të 2021 Pukë, ku gjet e djegur makina që ai kishte marrë me qira, brenda së cilës u gjetën edhe mbetje skeletore.
E teksa autoritetet italiane dhe ato shqiptare u ngritën në këmbë për të mësuar se çfarë kishte ndodhur me biznesmenin, më 17 shtator të po atij viti, ai u gjet shëndoshë e mirë. Kur të gjithë e dinin të vdekur, biznesmeni italian Davide Pecorelli, u shfaq në një gomone pranë ishullit Montecristo, duke tronditur jo pak e duke sjellë me vete edhe 'historinë' se ku kishte qenë dhe çfarë kishte bërë përgjatë 9 muajve që ishte shpallur i zhdukur. "Po kërkoja një thesar" tha ai, deklaratë që habiti jo pak, thuajse aq sa edhe rishfaqja e tij.