Bisedat në SKY “çmontoi” bandën e shtëpive të barit në Belgjikë, nis gjyqi për 20 shqiptarë

Një gjyq i madh po mbahet përpara dhomës së 6-të të gjykatës penale Hainaut, divizioni Mons në Belgjikë. Rreth njëzet persona akuzohen për vepra të shumta të lidhura me trafikun e madh të drogës me përdorimin e një rrjeti komunikimi të koduar, i cili ka qenë kryefjalë në vitet e fundit, SKY ECC. Disa plantacione u çmontuan pranë Antwerp, Bastogne dhe në Frameries dhe Boussu. Ekuivalenti i rreth 300,000 euro energji u devijua nga dy shtëpi në Antwerp, në dëm të një distributori në veri të vendit. Kompania Ores kërkon dëmshpërblim për vjedhjen e energjisë nga plantacionet në Valoni. Edhe këtu bëhet fjalë për disa mijëra euro.

Telefonat e koduar me SKY ECC

Admiri, një shqiptar me banim në Antwerp, konsiderohet nga prokuroria si drejtuesi i një shoqate aktive në disa plantacione kanabisi të zbuluara, shitje kanabisi dhe kokaine, pastrim dhe përvetësim energjie. Ai i kundërshton të gjitha dyshimet. Vetëm disa nga të pandehurit, përgjithësisht me kombësi shqiptare, pranojnë se kanë luajtur rolin e kopshtarit në këto plantacione. Zv/Prokurorja Céline Carette, përmblodhi hetimet në aktakuzën e saj dhe deklaroi se asnjë juridiksion në vend nuk kishte deklaruar papranueshmërinë e ndjekjeve penale në kontekstin e gjyqeve të SKY ECC. Legjitimiteti i hetimit do të vihet në pikëpyetje nga avokatët mbrojtës dhe në veçanti nga Me Jean-Philippe Mainz, gjatë seancës pasditen e së mërkurës. Mëngjesin e së mërkurës, avokati penal pyeti përfaqësuesin e prokurorisë se nga i kishte të dhëna të caktuara për operacionet telefonike.

Mbingarkesa në një kabinë

Më 7 dhjetor 2020, kompania Ores vuri re një mbingarkesë në një kabinë të vendosur në rue Grande në Hornu, një shenjë se një shtëpi mund të strehojë një kulturë kanabisi. Një analizë termike kryhet në një shtëpi të dyshimtë dhe, në të vërtetë, ka një lëshim të fortë të nxehtësisë. Shtëpia është marrë me qira nga një burrë që ka dhënë një identitet të rremë. Nga 29 dhjetori, shtëpia u vu nën vëzhgim. Është parë një makinë, tashmë e kontrolluar në Antwerp. Kjo makinë bëri shtatëmbëdhjetë udhëtime vajtje-ardhje midis Antwerp dhe Mons, midis 1 dhjetorit 2020 dhe 5 janarit 2021.

Më 11 janar 2021, kjo makinë u pa përpara një shtëpie të vendosur në rue du Chêne në Noirchain. Më vonë, shtëpi të tjera në fshatin Frameris u dyshuan se strehonin kulturat e kanabisit, veçanërisht në rue de Pâturages dhe në rrugën romake në Noirchain. Më 18 janar 2022 janë kryer kontrolle në këto banesa të ndryshme. Në rrugën Grande në Hornu, u gjetën mbetje kultivimi dhe një matës elektrik i dëmtuar. Në rue de Pâturages në Noirchain, policia gjeti 580 bimë në tre dhoma kultivimi. Aty është dëmtuar edhe matësi elektrik. Disa persona u arrestuan në vendngjarje. Bimë u gjetën edhe në shtëpi të tjera.

Kërkime dhe arrestime

Të dyshuarit janë persona me kombësi shqiptare që jetojnë në Antwerp, disa prej të cilëve kanë lidhje familjare, gjë që forcon besimin mes tyre. Shtëpitë e tyre u kontrolluan dhe u gjetën armë dhe dokumente në lidhje me marrjen me qira të shtëpive në Borinage. Për disa persona u shqiptua urdhër arresti dhe disa u liruan gjatë procedurës. Telefonat janë analizuar. Mesazhet dhe fotot nuk lënë asnjë dyshim për fajësinë e të pandehurve, sipas prokurorit publik. Ekspertiza gjenetike e kryer në objektet e gjetura në banesa forcon bindjen e prokurorisë. Të mërkurën në mëngjes, Céline Carette kërkoi dënime kundër të pandehurve, duke përfshirë një dënim me pesë vjet burg dhe një gjobë prej 2,000 euro kundër Admirit.