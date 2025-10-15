LEXO PA REKLAMA!

Bilisht/ Policia gjen një shtëpi bari, shoqërohen disa persona! Sekuestrohen bimët narkotike

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 19:14
Aktualitet

Bilisht/ Policia gjen një shtëpi bari, shoqërohen disa persona!

Drejtoria Vendore e Policisë Korçë ka goditur një rast të kultivimit të lëndëve narkotike në ambiente të mbyllura.

Një rast të kultivimit të lëndëve narkotike në ambiente të mbyllura, është goditur nga drejtoria Vendore e Policisë Korçë.

Report Tv mëson se pas informacioneve të mara, është bërë e mundur gjetja e këtij ambienti dhe sekuestrimi i disa rrënjëve lëndë narkotike të dyshuara kanabis sativa në një ambient të mbyllur në qytetin e Bilishtit.

Policia ka shoqëruar disa persona ndërsa pritet që të ketë arrestime në përfundim të veprimeve hetimore lidhur me këtë rast./Shqiptarja

