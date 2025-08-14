Bilanci i policisë, Rama: Numri i zjarrvënësve dhe i të kapurve nga forcat e rendit është rritur, meritojnë ndëshkime maksimale
Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas bilancit të Policisë së Shtetit për zjarrvëniet gjatë këtij sezoni. Sipas të dhënave zyrtare, në harkun kohor të tre muajve, nga qershori deri më 14 gusht, janë identifikuar 137 autorë të zjarrvënieve, prej të cilëve 46 janë arrestuar dhe 91 të tjerë janë nën hetim penal.
Në një postim në rrjetet sociale, Rama thekson se numri i zjarrvënësve këtë sezon është rritur, por gjithashtu është shënuar edhe një rritje e numrit të personave të kapur nga forcat e rendit. Ai shton se kontrollet do të vijojnë me intensitet, duke përdorur edhe teknologjinë për identifikimin dhe ndjekjen e autorëve.
"Policia e Shtetit ditë natë në këmbë për identifikim dhe kapjen e zjarrvënësve, në një sezon me një rritje të numrit të tyre po edhe me numrin më të madh të kapur nga forcat e rendit. Gjatë muajve qershor – korrik dhe deri më 14 gusht:
- 137 autorë të zjarrvënieve të identifikuar
- 46 të arrestuar
- 91 të proceduar penalishtForcat Kombëtare të Sigurisë, “Shqiponja”, patrullat e përgjithshme dhe forcat operacionale, nën drejtimin e drejtorive vendore dhe Drejtorisë së Përgjithshme, do të vijojnë në terren dhe me ndihmën e teknologjisë do të mundësojnë dorëzimin para drejtësisë të këtyre kriminelëve që meritojnë ndëshkime maksimale.", shkruan Rama.