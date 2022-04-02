LEXO PA REKLAMA!

Bilanci i fundit i COVID, 64 infektime të reja dhe asnjë humbje jete në 24 orë

Lajmifundit / 2 Prill 2022, 18:43
Aktualitet

Bilanci i fundit i COVID, 64 infektime të reja dhe asnjë humbje jete

Ju informojmë se në 24 orët e fundit në vendin tonë, janë shënuar këto statistika : janë kryer 1227 testime, ku 64 prej tyre kanë rezultuar pozitivë dhe nuk ka asnjë humbje jete.

Ministria e Shëndetësisë i bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë, për të mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve. Vaksinat antiCOVID reduktojnë mundësinë e infektimit dhe shmangin në shkallë të lartë hospitalizimet dhe fatalitetet.

Çdo qytetar mbi 12 vjeç, mund të vaksinohet në qendrën shëndetësore ose në pikën më të afërt të vaksinimit të përqëndruar. Vaksinimi është i hapur edhe për fëmijët +12 vjeç me probleme të sistemit imunitar, me rekomandim nga mjeku.

MSHMS apelon të gjithë qytetarët e vaksinuar me dy doza, të drejtohen në qendrat shëndetësore ose pikat e vaksinimit të përqëndruar, për t’u vaksinuar me dozën e tretë përforcuese, sipas rekomandimit të mjekut të familjes.

Nëse dyshoni se jeni të prekur nga COVID19 apo keni shenja të sëmundjes, izolohuni menjëherë dhe kontaktoni me mjekun tuaj të familjes për t’u testuar sa më parë ose telefononi Urgjencën Kombëtare në numrin unik 127.

64 qytetarët të rezultuar pozitivë , janë në këto bashki:

28 në Tiranë, 10 Sarandë, 6 në Fier, 3 në Lushnje, Gjirokastër, 2 në Lezhë, Durrës, Delvinë, Sarandë, 1 në Tropojë, Korçë, Devoll, Elbasan, Belsh, Gramsh.

Aktualisht në spitalin COVID po marrin trajtim 16 pacientë, nga të cilët 1 është në gjendje më të rënduar.

Janë shëruar 41 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 269,828 që nga fillimi i epidemisë.

Statistika (02 Prill 2022)
Raste të reja ditore           64
Të shëruar në 24 orë        41
Të shtruar në spitale        16
Humbje jete në 24 orë      0
Testime ditore                  1,227

Testime totale               1,779,844
Raste pozitive               273,823
Raste të shëruara          269,828
Raste Aktive                  503
Humbje jete                  3,492

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë            253
Vlorë              62
Fier                 64
Gjirokastër      32
Durrës            21
Elbasan          19
Berat              12
Shkodër          12
Korçë              10
Kukës               8
Lezhë                6
Dibër                 4

