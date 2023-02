Bilanci i COVID-19/ 4 të infektuar dhe asnjë humbje jete në 24 orët e fundit

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale ka publikuar bilancin e Covid-19 gjatë 24 orëve të fundit në vend.

Sipas njoftimit të MSH, në 24 orët e fundit janë regjistruar 4 raste të reja nga pandemia e koronavirusit.

Janë kryer 201 testime, nga të cilët janë shënuar 2 raste të reja në Tiranë, nga 1 qytetar në Lezhë, Sarandë.

Ndërkohë aktualisht në Spitalin Infektiv po marrin trajtim 3 pacientë.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale i bën thirrje qytetarëve të mos neglizhojnë vaksinimin anticovid dhe vaksinimin kundër gripit, për të forcuar mbrojtjen ndaj viruseve gjatë sezonit të dimrit.

Vaksinimi anticovid dhe i gripit kryhet në qendrat shëndetësore në të gjithë vendin. Vaksinat reduktojnë mundësinë e infektimit dhe shmangin në shkallë të lartë hospitalizimet dhe fatalitetet.

Ju informojmë për situatën e Covid19 në 24 orët e fundit: Janë kryer 201 testime, nga të cilët kanë rezultat pozitivë me COVID19, 4 qytetarë në Bashkitë: 2 në Tiranë, nga 1 qytetarë në Lezhë, Sarandë. Janë 123 qytetarë aktivë me Covid19 në të gjithë vendin. Aktualisht në Spitalin Infektiv po marrin trajtim 3 pacientë. Në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete me SarsCov2. Janë shëruar 9 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 329,504 që nga fillimi i epidemisë.

