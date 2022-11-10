Bie vlera e dollarit dhe euros brenda 24 orëve, ja me sa këmbehen monedhat e huaja sot
Lajmifundit / 10 Nëntor 2022, 09:23
Aktualitet
Franga zviceriane është monedha e huaj që ka shënuar rritje këtë mesjavë. Ndërsa Euro dhe Dollari sot këmbehen më pak se një ditë më parë.
Sot, me 10 nëntor 2022, dollari amerikan blihet me 116.3 lekë dhe shitet me 117.2 lekë.
Euro blihet me 116.7 lekë dhe shitet 117.3 lekë.
Paundi britanik sot blihet me 132 lekë dhe shitet me 133.5 lekë.
Franga zvicerane këmbehet sot në blerje me 117.6 lekë, ndërsa në shitje me 118.5 lekë.
Dollari kanadez sot në blerje këmbehet me 85.5 lekë dhe në shitje me 87.5 lekë.
Më poshtë po sjellim të dhënat e këmbimit valutor, për të gjitha monedhat e huaja.