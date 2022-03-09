Bie me 10 për qind cmimi i naftë në bursë, a do ulet në Shqipëri?!
Cmimi i naftes ne bursat nderkombetare ka rene me 10 per qind nderkohe qe ne Shqiperi cmimet vetem fluturojne lart e me lart.
Disa karburante kane anoncuar cmime nga 260 deri ne 270 leke per liter nafte.
Diten e sotme shoqeria civile protestoi perballe kryeministrise per rritjen e cmimit te naftes duke akuzuar qeverine per klientelizem dhe mosveprim.
Adriatik Lapaj, avokat i njohur, ka shkruar publikisht ne Facebook se tashme pas renies se cmimit ne burse, duhet qe qeveria dhe bizneset e karburantit ne Shqiperi te ulin cmimet.
Reagimi i Lapajt ne FB:
Sot qytetarët thirrën në shesh qytetarët. Ishim me mijëra kundër abuzimit.
Qytetarët në shesh vendosën:
1. Protesta vazhdon çdo ditë në orën 17.00 përpara Kryeministrisë. Nesër sërish në shesh.
2. Ditën e shtunë me bashkeqytetarë nga e gjithë Shqipëria në orën 11.00 mblidhemi në sheshin "Skënderbej" dhe marrshojmë drejt Kryeministrisë.
Sot çmimi i naftës në bursë ka rënë me 10%, ndërkohë në Tiranë ka vazhduar të rritet me 10%.