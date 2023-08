Bie interesi për mjekësinë/ Maturantët i tremben mbajtjes “peng” të diplomës

Për herë të parë këtë vit, maturantët që kanë aplikuar në programin “Mjekësi e Përgjithshme”, do të zhvillojnë testimin e informatizuar pranë Qëndrës së Shërbimeve Arsimore nga data 10 deri më 20 gusht.

Në krahasim me vitin e kaluar, numri i aplikantëve ka rënë me 40 %. Studentët aktualë i lexojnë shifrat si një pasojë e ligjit që iu mban peng diplomën dhe I’u heq mundësinë për tu specializuar në shtete të tjera.

Arbëri Shehu, student i mjekësisë: “Shumica e kuotave janë të pambuluara, që do të thotë se një specializant që ka mbaruar 6 vite bachelor do të bëjë një specializim tjetër 4 vjeçar ku nuk paguhet dhe kjo është disi e pamundur, jo vetem për studentët vetë por edhe familjarët që të paguajmë tarifa marramendëse, qera etj., ndërkohë që nuk paguhemi ndërsa do të punojmë të paktën 8 orë në ditë, si një mjek i punësuar.”



Sakaq, ministria e arsimit e konsideron ligjin në interesin e shumicës së popullsisë, ndërsa këtë vit është rritur edhe numri i kuotave në dispozicion duke shkuar në rreth 500 të tilla.

Zamira Gjini, drejtoreshë e përgjithëshme, politikat e arsimit: “Kërkesat për programin “Mjekësi e Përgjithëshme janë të larta krahasuar me maturantët që mbarojnë arsimin e mesëm të lartë dhe nga shifrat që ne kemi në dispozicion, është e padiskutueshme që numri i kuotave të parashikuara do të plotesohet.”



Ndërsa mjekët shprehen se në thelb, sistemi shëndetësor ka nevojë të përmirësohet.

Gentian Caco, kirurg vascular: “Politikat që pengojnë zhvillimin në karrierë të mjekëve të rinj, politikat e shpërndarjes së sistemit shëndetësor nëpër Shqipëri, që ka mbetur njësoj si para 30 vjetësh ndërkohë që ka ndryshuar struktura e popullsisë dhe rrjedhimisht duhet te ndryshojë edhe struktura e spitaleve dhe qëndrave shëndetësore. Janë shumë probleme që duhet ti ngrejë urdhri i mjekut, specialistët e ministrisë, sindikata e mjekëve, vetë fakulteti.



Presidenti nuk e ka thënë ende fjalën e fundit nëse ligji për studentët e mjekësisë do të dekretohet apo jo. Ndërkohë, maturantët që do ti nënshtrohen konkursit, do të duhet që paraprakisht të firmosin një deklaratë ku pranojnë kushtet e vendosura nga shteti.