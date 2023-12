Beteja për zemrën e Saimir Sulës/ E motra proteston sërish: Të bëhet testi i ADN-së!  

Ende mbetet mister se çfarë ka ndodhur në të vërtetë me zemrën e të riut shqiptar Saimir Sula, i cili shkoi me temperaturë në spitalin “Del Mar” të Barcelonës në Spanjë më 8 Maj të vitit 2020 për të kryer një test Covid-i, por doli prej aty një ditë më pas i vdekur dhe pa zemër. Kur trupi i pajetë mbërriti në Shqipëri, familjarët konstatuan se i mungonte zemra dhe prej vitesh motra e tij, Majlidna vijon betejën me drejtësisën.

Pas insistimit të saj autoritetet në Spanjë thanë se gjetën në morg zemrën e Saimir Sulës në tetor të vitit 2022, dhe këtu nisi beteja e radhës e Majlindës për ta sjellë në Shqipëri. Por, edhe pse zemra ka mbërritur në Shqipëri, ajo sërish ka dyshime se zemra nuk është e vëllait të saj të ndjerë.

Bashkë me disa familjarë të tjerë, ajo ka protestuar sërish ditën e sotme, ku kanë bërë thirrje për verifikimin e ADN-së së organit në laboratorin e mjekësisë ligjore. Sipas saj familja ka denoncuar dyshimin se zemra e sjellë nga Spanja nuk i përket të vëllait, pasi pakoja me zemrën që pretendohet se është e tij nuk vjen me një provë gjenetike.

“Nuk e kuptoj pse Saimir është në varr pa zemër dhe zemra e tij është në laboratorin e mjekësisë ligjore, gjithmonë nëse është e tij. Familja ka denoncuar dyshimin se zemra nuk është e tij, sepse pakoja me zemrën që pretendohet se është e tij nuk vjen me një provë gjenetike që dëshmon se organi i përket Saimir Sulës. Zoti Ulsi Manja ju kujtoj se në letër porosinë e dytë që u nis në Spanjë kërkuam që zemra të sillej në Shqipëri dhe të bëhej testi i ADN-së për të parë nëse zemra i përkiste Saimirit”, u shpreh ajo.