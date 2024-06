Beteja ligjore për vulën e PD-së, Basha tregon se çfarë do të ndodhë nëse hum

Ish-kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka zhvilluar ditën e sotme një takim në qytetin e Vlorës me mbështetësit politikë.

Gjatë fjalës së tij, Basha tha se zgjedhjet e ardhshme parlamentare nuk duhet të jenë tango e së vjetrës dhe së keqes që ka pushtuar vendin, por një ristrukturim i saj.

Sipas Bashës, për të vazhduar rrugën drejt zhvillimit u ka dhënë shqiptarëve alternativën e duhur, pasi partia politike ekziston, njerëzit po ashtu si edhe programi është prezantuar, ndërsa e vetmja që i pengon është diskutimi që po bëhet aktualisht për emrin e partisë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Shqiptarët anembanë Shqipërisë të kenë mundësinë të votojnë programin që meritojnë sepse shqiptarët meritojnë më shumë, sepse Shqipëria meriton më shumë sesa Tango e vjetër që do ti mbajë pengë në analet e vjetëruara të korrupsionit dhe krizës ekonomike ku e ka zhytur vendin.

Partia politike ekziston, kemi njerëzit, kemi programin që sapo e kemi shpallur, dhe ajo që diskutohet është emri”,- tha Basha.

Ish-kreu demokrat, Basha ritheksoi gjithashtu se do të bëjë rekurs në Gjykatën e Lartë vendimin e Apelit, që i la vulën dhe logon ish-kryeministrit, Sali Berisha, pasi e cilëson këtë vendim të padrejtë.

Nëse Basha humbet këtë betejë, që e cilëson një pazar dhe konspiracion kundër demokratëve dhe shqiptarëve, ai shprehet se demokratët euroatlantikë do të jenë një zgjedhje dhe alternativë në listat e kandidatëve në zgjedhjet e ardhshme.

“Duke çuar rekursin në Gjykatën e Lartë ne nuk pranojmë padrejtësi, dhe padrejtësia të bëhet normë në këtë vend. Dhe ka filluar puna për fushatën e ardhshme dhe t’ju paraqitet shqiptarëve me logon e Partisë Demokratike të Shqipërisë.

Por nëse pazari dhe konspiracioni, kundër demokratëve dhe shqiptarëve do ta pamundësojë këtë, pa diskutim demokratët euroatlantik do të jenë zgjedhje, me program alternativë dhe lista e kandidatëve tanë nuk do ju mungojë shqiptarëve”,- përfundoi Basha.