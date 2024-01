Berisha: Vetëvrasja e Bedrie Lokës si vrasje e paralajmëruar

Kryedemokrati Sali Berisha, nën arrest, ka reaguar për vetëvrasjen e 41-vjeçares Bedrie Loka, e cila la pas katër fëmijë.

Berisha ka drejtuar gishtin e akuzës mbi segmentet e korruptuara të Policisë së Shtetit, “narko-banditët me uniformë”, që e shpërfillën denoncimin dhe dhimbjen e saj kur iu kërkoi mbrojtje.

Reagimi i plotë:

Të dashur miq, një nënë me katër fëmijë i dha fund jetës në mënyrë tragjike pas rëndimit të gjendjes së saj psikologjike nga sulmet shqetësuese që i bëheshin në TikTok nga anonimë mizorë. Ajo prej kohësh kishte kërkuar mbrojtje nga këto sulme, te narko-banditë me uniformë, por natyrisht kërkesa e saj ishte shpërfillur me cinizëm në pafundësi. Por ky është vetëm krimi i shëmtuar i radhës ndaj femrës shqiptare.

Janë jo një, por disa gra të cilat edhe pasi kanë marrë mbrojtje me vendim gjykate kanë rënë viktimë e plumbave apo thikave të kriminelëve ndaj të cilëve kishin kërkuar mbrojtje.

I shpreh ngushëllimet më të ndjera familjes dhe dënoj me ashpërsinë më të madhe indiferencën e vrasësve edhe bashkëpunimin e banditëve me uniformë me vrasësit.