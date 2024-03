Berisha: Porti në Porto Romano do shkojë më e pakta 800 mln euro, do paguhen nga shqiptarët

Kreu i PD-së, Sali Berisha, gjatë fjalës së mbajtur në protestën e sotme nga dritarja e banesës së tij, ka përmendur disa prej aferave korruptive të qeverisë.

Berisha tha se projekti i HEC-it të Skavicës nga 400 milionë euro, ka shkuar në 1 miliard euro. Sipas tij, kjo është një gjobë e tmerrshme për çdo qytetar të këtij vendi, pasi një miliard euro të Skavicës janë të barabarta me rritjen të paktën 130 % të rrogave të shqiptarëve.

Gjithashtu, Berisha përmendi dhe projektin e portit në Porto Romano. Lideri demokrat tha se Rama dërgoi në parlament ligjin për të përfshirë në buxhetin e shtetit me 400 milionë euro dorë të parë për ndërtimin e këtij porti. Sipas Berishës, ndërtimi i portit në Porto Romano do të shkojë më e pakta deri në 800 milion euro.

Ai tha se të gjitha këto miliona euro, bashkë me 1 miliardë eurot e Skavicës do të paguhen nga qytetarët shqiptarë.

Berisha: Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të zjarrta, më vëllazërore misionarëve të të vërtetës, shpresës, dinjitetit dhe lirisë. Ju përshëndes përzemërsisht ju, përulem me mirënjohje të pakufishme para sakrificës suaj, qëndresës dhe vendosmërisë. Falënderoj me mirënjohje oratorët, përfaqësuesit tuaj në parlamentin e lirisë, të cilët me të vërtetat që shpalosin dhe mbrojnë para jush dhe shqiptarëve, janë një frymëzim i vërtetë dhe kanë shndërruar këtë platformë në parlamentin e vërtetë të qytetarëve shqiptarë.

Në tribunën e mbrojtjes së interesave më jetike të çdo qytetari, mbrojtjes së interesit kombëtar të shqiptarëve dhe të ardhmes sonë. Miqtë e mi, çdo ditë situata përkeqësohet me veprimet e qeverisë, pasi çdo ditë miratohen akte madhore të tmerrshme të vjedhjes, varfërimit, përçmimit të qytetarëve shqiptarë. Pak ditë më parë iu informova se Skavica, çmimi i saj, që do paguajnë qytetarët shqiptarë ka arritur nga 400 milionë në 1 miliard euro.

