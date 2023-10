Berisha për vendimin e GJKKO: Dokument paçavure i Ramës, një kosh me gënjeshtra e trillime

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar sërish për vendimin e GJKKO për t’i marrë pasaportën dhe për ta lënë në detyrim paraqitje pas hetimeve për privatizimin e ish-kompleksit Partizani.

Berisha: “Pasi u njoha me dokumentin paçavure të Ramës dhe larove të tij skapistë, deklaroj me përgjegjësi të plotë se kemi të bëjmë me një flet-rrufe, që në çdo paragraf shprehet dufet dhe urrejtjet e përroit psikik të Ramës dhe urrejtjes së tij.

Ajo është një kosh me gënjeshtra shpifje të ulta, manipulime dhe trillime monstruoze, faktojnë karakterin politik dhe amoral të masave të sigurisë të vendosura ndaj Sali Berishës dhe Jamarbër Malltezit, këtij të fundit për faj se është dhëndri im.