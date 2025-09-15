Berisha nuk shkon në gjyqin për “Partizanin", avokati: Kërkojmë pavlefshmëri absolute të vendimit
Edhe pse u paraqit në detyrim të masës së sigurisë për pak minuta në Prokurorinë e Posaçme AntiKorrupsion, kryedemokrati Sali Berisha ka zgjedhur të mos shkojë në gjyqin për çështjen e ish-klubit sportiv “Partizani”.
Avokati i tij, Genc Gjokutaj ka kërkuar “konstatim të pavlefshmërisë absolute të vendimit për marrjen të pandehur, komunikimin e akuzës dhe çdo akt që rrjedh prej tij”.
Sipas avokatit, Prokuroria ka kaluar kompetencat kushtetuese duke shprehur opinione.
“Ngritja e akuzës nuk është kryer në funksion të ushtrimit të kompetencës së saj. Prokuroria nuk ka përfaqësuar interesat e shtetit, por të një force politike, me qëllim mbajtjen në pushtet të saj. Prokuroria ka marrë përsipër të vlerësojë cilësinë e qeverisë, që nuk është kompetencë e saj”, mësohet të ketë thënë Gjokutaj në seancë.
Ndërkohë para gazetarëve, Berisha vijoi me akuzat ndaj kreut të këtij institucioni, Altin Dumani, duke e cilësuar “kriminel kushtetues”.