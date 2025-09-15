LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Berisha nuk shkon në gjyqin për “Partizanin", avokati: Kërkojmë pavlefshmëri absolute të vendimit

Lajmifundit / 15 Shtator 2025, 11:22
Aktualitet

Berisha nuk shkon në gjyqin për “Partizanin", avokati:

Edhe pse u paraqit në detyrim të masës së sigurisë për pak minuta në Prokurorinë e Posaçme AntiKorrupsion, kryedemokrati Sali Berisha ka zgjedhur të mos shkojë në gjyqin për çështjen e ish-klubit sportiv “Partizani”.

Avokati i tij, Genc Gjokutaj ka kërkuar “konstatim të pavlefshmërisë absolute të vendimit për marrjen të pandehur, komunikimin e akuzës dhe çdo akt që rrjedh prej tij”.

Sipas avokatit, Prokuroria ka kaluar kompetencat kushtetuese duke shprehur opinione.

“Ngritja e akuzës nuk është kryer në funksion të ushtrimit të kompetencës së saj. Prokuroria nuk ka përfaqësuar interesat e shtetit, por të një force politike, me qëllim mbajtjen në pushtet të saj. Prokuroria ka marrë përsipër të vlerësojë cilësinë e qeverisë, që nuk është kompetencë e saj”, mësohet të ketë thënë Gjokutaj në seancë.

Ndërkohë para gazetarëve, Berisha vijoi me akuzat ndaj kreut të këtij institucioni, Altin Dumani, duke e cilësuar “kriminel kushtetues”.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion