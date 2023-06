Berisha nga Shkodra: Ja pse Rama i ka braktisur fermerët

Ish-kryeministri Sali Berisha po zhvillon sot një takim me fermerët e Ana Malit, në Shkodër.

Berisha gjatë fjalës së tij, akuzoi kryeministrin Edi Rama se po sillet me qytetarët si një pushtues.

Sipas Berishës, qeveria ka braktisur fermerët, sepse në grantet për fermerët ajo që mund të vjedhë është shumë herë më pak, sesa për koncesionet.

“Ne jemi në një fushatë elektorale më shumë kombëtare se lokale, për nga rëndësia e saj.

Ne kemi nisur një përpjekje e cila ka pasur dy qëllime kryesore.

Së pari, të jemi një opozitë e vërtetë. Opozita false jo vetëm nuk vlen, por dëmton.

Shoqëria ka qeveri, por ka edhe Opozitë që kritikon, bën transparencën. Por ne na qëlloi fati të kemi një qeveri arrogante të lidhur me krimin me drogën. Qëllim ka pasurimin e saj. Fermerët i ka braktisur.

Edi Rama ka diskrimunuar Veriun. Por në raport me ju, ka diskriminuar fermerët kudo që janë.

Dy arsye janë: Në psikologjinë atërore private është privat e nuk ke punë me shtetin. Por, private është themeli I shtetit.

Së dyti, në psikologjinë e një hajduti, mbështetja për fermerët, grantet, nuk janë shuma të mëdha që mbushin valixhet sic janë koncesionet, ai i ka hequr nga llogaria e ndihmës duke ia bërë shumë të vështirë përballjen me konkurencën.

Ne duhet të japim këtu në Shkodër, Durrës, Rrogozhinë, Kavajë mesazh kundër Qeverisë së Ramës dhe vendosmërinë për rrëzimin e këtij shteti për të cilin interesat e qytetarëve nuk ekzistojnë.

E shikoni çfarë trajtimi çnjerëzor iu bën. Ata në Tiranë janë absolutisht të ligjshëm. Jo vetëm me ligjet tona, por me ligjeët e cdo vend demokratik. Qeveria sillet si të jetë pushtuese, jo të trajtojë qytetarin me dinjitet.”-tha Berisha