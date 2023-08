Berisha i kërkoi dorëheqjen nga kreu i ILD-së, reagon Metani: S'kam dëshirë të merrem me komente politike…

Ka reaguar kreu i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Artur Metani, pas deklaratës së Sali Berishës i cili kërkoi dorëheqjen e tij, duke e akuzuar se është “i zhytur në aferën e inceneratorëve.



Metani është shprehur se “kushdo që ka ankesa apo akuza të shkojë në prokurori”.

Ai theksoi se “çdokush që kërkon të intimidojë ose të ndikojë, apo të bëjë presion në punën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, ta harrojë”.

“Unë nuk kam dëshirë të merrem me komente politike, por do respektoj pyetjen tuaj. Për rastin konkret, por edhe kujdo tjerër, që ka ankesa apo akuza ndaj Inspektorit të Lartë të Drejtësisë ose Artur Metanit, i them që të shkojë në prokurori.

Se dyti, cdokush që kërkon të intimidojë ose të ndikojë, apo të bëjë presion në punën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, ta harrojë! Ta harrojë!“, është shprehur Artur Metani.

“Kreu i ILD, i zhytur në aferën e djegësve”

Sali Berisha në një deklaratë për mediat kërkoi dorëheqjen e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Artur Metanit, të cilin e akuzon për përfshirje në aferën e inceneratorëve.

Gjatë fjalës së tij, Berisha ngre pretendimin se Metani është ligjërisht dhe penalisht një nga përgjegjësit më kryesorë të dosjes së inceneratorëve.

“Edhe njëherë theksoj se afera e djegësve është vjedhja e shekullit, kurse hetimi është hetimi i shekullit. Sipas burimeve origjinale, po ushtrohet presion i madh ndaj ekipit të hetimit të vjedhjes së shekullit. Në këtë kontekst, kërkoj të hetohet çdo kontakt i cilitdo punonjës me ekipin e hetimit të vjedhjes së shekullit. Në këtë kontekst, kërkoj dorëheqjen e menjëhershme të inspektorit të lartë të drejtësisë, Artur Metani, i cili është ligjërisht dhe penalisht një nga përgjegjësit më kryesorë të aferës së djegësve në Shqipëri”, deklaroi lideri demokrat.

Sipas tij, Metani dhe Agaçi kanë legjitimuar një proces të inkriminuar për të cilin ftoi SPAK-un ta hetojë.

“Artur Metani, informoj shqiptarët, se është bashkë me Engjëll Agaçin, njeriu që ka argumentuar, që ka marrë pjesë në të gjithë argumentimet ligjore të Këshillit të Ministrave. Artur Metani, ish-drejtues i Departamentit Juridik të Këshillit të Ministrave, që është gardiani kryesor i vendimeve të Këshillit të Ministrave, bashkë me Agaçin kanë legjitimuar një procedurë krimi. Artur Metani është i zhytur kokë e xhep në vjedhjen e shekullit.

Ai, pa asnjë tagër, ka kryesuar mbledhjen me 5 zëvendësministra në Ministrinë e Mjedisit, e bërë me qëllim nga Edi Rama dhe Engjëll Agaçi për të shkelmuar strategjinë e hartuar me 4 milionë euro investime të BE për trajtimin e mbetjeve në Shqipëri me depozitim, seleksionim, riciklim. Ky zotëri ka kryesuar mbledhjen pa asnjë tagër, thjesht për interesa të kupolës së mafies së plehrave. Ndaj i kërkoj dorëheqjen e menjëhershme nga posti, sepse përbën kërcënim potencial madhor për të gjithë hetuesit dhe gjykatësit e kësaj çështje, pasi ai është vetë i inkriminuar plotësisht dhe tërësisht”, deklaroi Sali Berisha.