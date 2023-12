“Berisha erdhi vetë në këtë situatë”/ Artan Hoxha ngre pikëpyetjet

Gazetari investigativ Artan Hoxha ka komentuar zhvillimet e ditës së sotme ku në Kuvend u votua për heqjen e imunitetit të ish kryeministrit Sali Berisha.

I ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” me Ylli Rakipin Artan Hoxha u shpreh se Berisha erdhi vetë në këtë situatë.

Gazetari thekson se SPAK do shkojë në arrest shtëpiak për shkak të moshës së Berishës si dhe veprës penale e cila nuk ka peshë të rëndë.

Por Hoxha ngre pikëpyetjet se ku do të vendosë Berisha të qëndrojë pas arrestimit dhe nëse do ta respektojë këtë masë.

Një tjetër pikëpyetje është dhe fakti se si do komunikojë me mbështetësit.

“Berisha erdhi vetë në këtë situatë.SPAK do shkojë në arrest shtëpiak se ka një moshë që nuk e favorizon dhe vepra penale nuk ka peshën më të rëndë penale. Do jetë problem se çfarë do bëjë Berisha, ku do ta vuajë Berisha masën, në banesë apo në zyrën e PD. Ore te gjiri i Lalzit.

Masa e sigurisë në këtë rast do të shoqërohet edhe me monitorim. Do bëhet monitorim me shërbim 24 orësh.

Ka masa sigurie që bëhet me monitorim 24 orë. Me patrullë policie që rri 24 orë para banesës.

Kemi patur një masë sigurie ku e monitoron inspektori. Berisha do ta respektojë këtë masë? Si do komunikojë me mbështetësit e tij?”, tha Hoxha.