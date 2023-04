Berisha e Meta çelin fushatën/ Këlliçi: Nga transporti publik falas te nënkalimi në sheshin Skënderbej

TIRANË – Koalicioni “Bashkë Fitojmë” çeli sot fushatën elektorale për zgjedhjet vendore të 14 majit në stadiumin Air Albania. Siparin e fjalimeve e nisi kandidati për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi, i cili renditi prioritetet e tij për Tiranën, duke kërkuar votën më 14 maj.

“Ju drejtohem nga kjo arenë, kudo ku të banoni në territorin e bashkisë sonë, do jeni të barabartë. Do ndërtojmë kopshte dhe çerdhe. Qendrat do të vijnë te ju, atje ku s’ka arsim, do të jetë shkolla. Të gjitha premtimet tona janë të realizueshme. Ju prindër në Astir nuk do të nxitoni më për të çuar fëmijët tuaj në shkolla.

Shërbimet e Bashkisë së Tiranës do të vijnë te ju. Atje ku ka shkollë ne do të çojmë rrugë. Ky do të jetë misioni i ri i policisë bashkiake e cila nuk do të ketë më mision gjobëvënien. Do të gjeni gjithmonë një derë ku do ju shërbehet. Këtë ofroj unë. Zgjidhje dhe besnikëri.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Jam i pari që besoj në premtimet që kam dhënë sepse janë të gjitha të arritshme. 200 mijë qytetarët që udhëtojnë me urban edhe për një muaj nuk do të paguajnë më. Uji është problemi më i madh qenkemi në shtëpitë tona. Çmimi është rritur dhe uji nuk plotëson kushtet për konsum.

Kam edhe një pyetje për biznesin të vogël e të mesëm, pse mendoni që politikat e bashkisë janë armiqësorë ndaj jush? Sepse jeni shtresa e mesme e qytetit dhe më të pakontrollueshëm. Dua të bëj një pakt me ju.

Pas 14 majit do përballeni me një klimë miqësore që do t’ju ndihmojë të ngriheni. Unë nuk do të lejoj më në Tiranë të ketë diferencime.

Kudo të banoni, ju do të jeni të barabartë në shërbime dhe investime. Policia bashkiake nuk do të ketë më mision gjobitjen e qytetarëve. Do të gjeni hapur një derë ku të trokisni çdo herë që keni një problem.” -tha Këlliçi.