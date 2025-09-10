LEXO PA REKLAMA!

Berat/ Qëllohet me thikë 24-vjeçari, arrestohen dy persona! Një në kërkim

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 11:22
Aktualitet

Berat/ Qëllohet me thikë 24-vjeçari, arrestohen dy persona!

Dy të rinj janë arrestuar dhe një tjetër është shpallur në kërkim ditën e sotme në Berat, pasi plagosën me thikë një 24-vjeçar. Të arrestuarit janë J. K., 26 vjeç dhe F. Q., 24 vjeç, ndërsa është në kërkim vëllai i këtij të fundit, F. Q., 27 vjeç, të tre banues në Berat.

Sipas Policisë, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur për motive të dobëta. Fatmirësisht, i plagosuri ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.

Njoftim i Policisë:

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve ndaj Personit arrestuan në flagrancë shtetasit F. Q., 24 vjeç dhe J. K., 26 vjeç, si dhe shpallën në kërkim vëllanë e 24-vjeçarit, shtetasin F. Q., 27 vjeç, të tre banues në Berat, pasi dyshohet se për motive të dobëta, kanë plagosur me mjet prerës, një 24-vjeçar, i cili është në kujdesin e mjekëve, aktualisht jashtë rrezikut për jetën. Punohet për kapjen e 27-vjeçarit.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Beratit, për veprime të mëtejshme.

