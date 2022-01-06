LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Berat, makina shtyp nxënësin, shoferi arratiset, 15 vjeçari në gjendje të rëndë

Lajmifundit / 6 Janar 2022, 12:40
Aktualitet

Berat, makina shtyp nxënësin, shoferi arratiset, 15 vjeçari

Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në Berat, ku një makinë ka shtypur një nxënës të vitit të parë në shkollën “Kristaq Capo”.

Shoferi i makinës tip BMW është larguar nga vendngjarja, ndërsa 15-vjeçari i aksidentuar ndodhet në gjendje të rëndë.

Gjimnazisti është transportuar me ambulancë drejt spitalit Rajonal Berat dhe ende nuk dihet identiteti i tij. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e shoferit të makinës.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion