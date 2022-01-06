Berat, makina shtyp nxënësin, shoferi arratiset, 15 vjeçari në gjendje të rëndë
Lajmifundit / 6 Janar 2022, 12:40
Aktualitet
Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në Berat, ku një makinë ka shtypur një nxënës të vitit të parë në shkollën “Kristaq Capo”.
Shoferi i makinës tip BMW është larguar nga vendngjarja, ndërsa 15-vjeçari i aksidentuar ndodhet në gjendje të rëndë.
Gjimnazisti është transportuar me ambulancë drejt spitalit Rajonal Berat dhe ende nuk dihet identiteti i tij. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e shoferit të makinës.