"Benzi" misterioz doli nga errësira, gazetari: Cfarë lidhje ka vrasja e Behar Sofisë me ekzekutimin e 4 policëve

Vrasja e biznesmenit Behar Sofia eshte bere shkak per pista e hamendesime te shumta diten e sotme ne Tirane. Gazetari Artan Hoxha ngre pikepyetje ne lidhje me rolin e 66-vjecarit nga Lapardhaja ne ngjarjen e vitit 2009 ne Durres ku Dritan Dajti ekzekutoi kater efektiva te policise ne pisten Iliria.

Reagimi i gazetarit:

Thjeshte nje episod nga arkiva...

Me në fund Benzi me targa TR 1638 S, doli nga erresira...

Por per fat te keq, humbem mundesine e fundit për te zbardhur te verteten e ekzekutimit te 4 Dëshmorëve të Atdheut, Fatos Xhani, Kastriot Feska, Saimir Duçkollari e Altin Dizdari, pjestare te skuadres operacionale te Policise se Shtetit.





Deshmitari kyç i masakres se 7 gushtit 2009, njeriu qe mund te zbardhte me detaje dhe prova, deri ku kreret e kupoles se Policise se Shtetit ishin implikuar me krimin e organizuar dhe narkotrafikun nderkombetar, nuk jeton me...

Atentati i sotem, me gjakftohtesi kirurgjikale, në zonen me te mbrojtur te kryeqytetit, me shume sesa ekzekutimi i nje personazhi mjaft të rendesishem të botes se krimit gjate 30 viteve të postkomunizmit, eshte nje mesazh i qarte se askush dhe në asnje cep të Tiranes, nga Rolling Hills deri te Kodra e Diellit, nuk eshte i paprekshem....

Po huazoj batuten e atyre të “Rruges se Elbasanit”...

“Kush e ka rradhen”...

Në foto 1)-Benzi qe nuk u ndalua kurre nga policia dhe u zhduk pa gjurme pas masakres se 7 gushtit 2009 në Durres.

Në foto 2)-Skena e plote e masakres se 7 gushtit 2009 në nje foto të vetme.

Në të djathte Tuaregu i zi me deren e pasagjerit hapur, objektiv i operacionit top sekret. Pas tij, dy veturat Ford të skuadres operacionale.

Në toke trupat e Deshmoreve të Atdheut, qe nuk kane marre kurre drejtesi për ate qe ndodhi. Në të majte, Benzi me targa TR 1638 S, i viktimes se atentatit te sotem qe po dorezonte nje thes te rende me euro...