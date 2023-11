"Benz-i” përplaset me motoçikletën në Gjirokastër, dy të plagosur

Dy persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e një aksidenti të ndodhur pasditen e sotme (23 maj) në aksin nacional Gjirokastër-Tepelenë.

Sipas policisë, aksidenti ka ndodhur rreth orës 14;30 në vendin e quajtur “Virua”

Një mjet tip “Benz” me drejtues shtetasin E. Z., 34 vjeç, banues në Gjirokastër është përplasur me motoçikletën me drejtues shtetasin M. N., 29 vjeç, banues në Fier.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Për pasojë është dëmtuar drejtuesi i motoçikletës dhe pasagjerja D. N., 28 vjeçe, të cilët u transportuan në spitalin Rajonal Gjirokastër për të marrë ndihmën mjekësore, jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.