Bënte thirrje pro ISIS në rrjetet sociale, Gjykata jep vendimin për Bledar Zenelin, i akuzuar për terrorizëm

Gjykata e Posaçme ka dënuar me 5 vite burg Bledar Zenelin, i akuzuar për terrorizëm, për shkak të gjykimit të shkurtuar ai përfitoi ulje me 1/3 duke u dënuar përfundimisht me 3.4 vite burg.



Zeneli u arrestua me urdhër të prokurorisë së Posaçme në bashkëpunim me anti-terrorin, pasi dyshohet se përmes rrjeteve sociale bënte thirrje për sulme terroriste dhe mbështete ISIS.

Sipas SPAK nga hetimet e kryera ka rezultuar se në rrjetet sociale Facebook dhe Telegram, publikonte artikuj dhe materiale radikale me përmbajtje ekstremiste në mbështetje të shtetit islamike. 30-vjeçari punonte kryesisht në ndërtim.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.



Ai është mbajtur për 2 vite nën vëzhgim. Kanë qenë agjentët e anti-terrorit që pas operacionit të koduar “Shadoë”, kanë kryer arrestimin e 30-vjeçarit i cili u dënua nga GJKKO për akuzat e “Nxitjes thirrjes dhe propagandës për kryerjen e veprave me qëllime terroriste” dhe “Nxitjes së urrejtjes ose grindjeve”.