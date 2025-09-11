Bënte "NAMIN" me grabitje në mes të Italisë! Arrestohet "skifteri" shqiptar në Francë pas 4 muajsh arrati
Një 31-vjeçar shqiptar, i akuzuar si pjesë e një bande të specializuar në grabitje banesash në Itali, është arrestuar nga autoritetet franceze pas katër muajsh në arrati.
Arrestimi u krye mbi bazën e një urdhër-arresti evropian të lëshuar nga gjyqtari hetues i qytetit Trento, në Itali.
Sipas autoriteteve italiane, shqiptari kishte arritur të shmangte ndjekjen nga karabinierët italianë, autoritetet shqiptare, dhe madje edhe Interpolin, që nga muaji maj. Megjithatë, lëvizja vendimtare erdhi nga policia franceze, e cila arriti ta lokalizojë dhe ta ndalojë të dyshuarin në territorin e saj.
Hetimet ndaj këtij grupi kriminal nisën në maj, pas arrestimit të dy personave të tjerë të përfshirë në të paktën 23 raste vjedhjesh në zonën Val di Non, në rajonin italian të Trentos. Autoritetet besojnë se shqiptari i arrestuar në Francë ishte pjesë e të njëjtit rrjet kriminal.
Banda, e përbërë nga shtetas shqiptarë, kishte ngritur bazën në një zonë të izoluar në malet e Valsuganës. Gjatë një operacioni në këtë zonë, karabinierët e Cles dhe Borgo Valsuganës zbuluan materiale dhe pajisje të shumta të përdorura në vjedhje, përfshirë veshje të errëta, doreza, radio me dy drejtime, balaklava, si dhe mjete të specializuara për hapjen e dyerve dhe dritareve.
Një nga provat më të rëndësishme të sekuestruara ishte një makinë elektrike, e fshehur nën një mushama, e cila ishte raportuar më herët si e dyshimtë pas disa grabitjeve në zonën Paganella, në veri të Trentos. Automjeti rezultoi i vjedhur në fillim të marsit në provincën e Milanos, ndërsa ishte pajisur me targa të klonuara që i përkisnin një gruaje nga Bolzano, e cila nuk kishte asnjë lidhje me aktivitetin kriminal.
Pas arrestimit të 31-vjeçarit shqiptar, Prokuroria e Trentos dhe karabinierët e Cles po vijojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e bashkëpunëtorëve të tjerë të grupit, të cilët ende janë në kërkim.
Operacioni është cilësuar si një goditje e rëndësishme ndaj grupeve të organizuara që veprojnë ndërkombëtarisht në fushën e grabitjeve të pasurive private.