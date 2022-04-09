LEXO PA REKLAMA!

Bënte kërdinë me vjedhje në banesa, arrestohet i riu në Dibër

Lajmifundit / 9 Prill 2022, 09:07
Policia e Dibrës ka arrestuar një 26-vjeçar, pasi dyshohet si autor i disa vjedhjeve.  Në pranga është vënë F. K., 26 vjeç, banues në Peshkopi.

Ky shtetas gjatë orëve të vona të natës, dyshohet se ka kryer disa vjedhje në fshatin Arras dhe në qytetin e Peshkopisë (në një kancelari dhe në banesa).

Njoftimi i plotë:

Finalizohet operacioni policor i koduar “Nightëalker”.

Operacioni nga Komisariati i Policisë Dibër, në bashkëpunim me strukturat Hetimore  të DVP Dibër.

Zbardhen tre vjedhje të ndodhura më parë, kapet dhe ndalohet një 26 vjeçar, i dyshuar si  autori i këtyre vjedhjeve.

Vijon puna për zbardhjen e vjedhjeve të tjera të ndodhura më parë që dyshohet   se janë kryer nga ky shtetas.

Në vijim të punës për parandalimin e vjedhjes së pronës dhe zbardhjen e atyre të ndodhura më parë, bazuar në informacionet e grumbulluara, shërbimet e Komisariatit të Policisë Dibër, në bashkëpunim me DVP Dibër, kanë organizuar punën për identifikimin, lokalizimin dhe kapjen e autorit. Si rezultat i punës së mirëorganizuar u finalizua operacioni policor i koduar   “Nightëalker”,  në kuadër të të cilit u bë kapja e shtetasit F. K., 26 vjeç, banues në Peshkopi.

Nga kryerja e veprimeve hetimore dhe provat e sekuestruara, dyshohet se 26-vjeçari, është autori disa vjedhjeve.

Vijon puna për  dokumentimin e  vjedhjeve të ndodhura më parë, që dyshohet se janë kryer nga ky shtetas.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Dibër, për veprime të mëtejshme.

