Bënte “kërdinë” duke vjedhur biçikleta, arrestohet hajduti serial në Tiranë

Një 33-vjeçar është vënë në pranga të policisë së Tiranës. Ai ishte kthyer në një profesionist në vjedhjen e biçikletave dhe monopatinave.

Sipas të dhënave, 33-vjeçari rezulton i dënuar më parë për të njëjtën veprimtari kriminale. Autoritetet thonë se veprimtaria e të riut është dokumentuar me prova, ndërsa vijon puna për zbardhjen e të gjitha rasteve, ku mund të jetë përshirë i arrestuari.

Tiranë Finalizohet nga Komisariati i Policisë Nr. 1, operacioni policor i koduar “September”, për zbardhjen e 5 rasteve të përsëritura të vjedhjes së monopatinave dhe biçikletave. Vihet në pranga një 33-vjeçar, i dënuar më parë për të njëjtën veprimtari kriminale. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 1, në vijim të punës për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e vjedhjes, si rezultat i administrimit të menjëhershëm të denoncimeve të qytetarëve të ndryshëm, për raste të vjedhjes së biçikletave dhe monopatinave të tyre, me mbështetjen e inteligjencës policore, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “September”. Si rezultat i këtij operacioni, u arrestua shtetasi B. (B). D., 33 vjeç, banues në Tiranë. Nga veprimet hetimore dyshohet se ky shtetas, gjatë muajve të fundit, ka kryer 5 vjedhje në zona të ndryshme të Tiranës, konkretisht: - Më datë 28.05.2023, dyshohet se ka vjedhur biçikletën e shtetases M. C.; - Më datë 01.06.2023, dyshohet se ka vjedhur monopatinën e shtetasit A. C.; - Më datë 14.07.2023, dyshohet se ka vjedhur biçikletën e shtetasit R. B.; - Më datë 16.08.2023, dyshohet se ka vjedhur biçikletën e shtetasit K. H.; - Më datë 28.08.2023, dyshohet se ka vjedhur monopatinën e shtetasit E. K. Vijon puna për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të jenë kryer nga ky shtetas. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme