Bëni kujdes! Këto janë 5 shenjat që tregojnë se mushkëritë tuaja janë në rrezik

Dëmtimi i mushkërive mund të dëmtojë ndjeshëm traktin respirator.

Sipas NDTV, frymëmarrja tregon se mushkëritë tuaja janë në telashe. Çdo formë lëndimi ose shqetësimi i shkaktuar në mushkëri mund të çojë në dëmtim të konsiderueshëm të traktit tuaj të frymëmarrjes dhe të çojë në astmë apo edhe tuberkuloz.

Kjo është një listë e shenjave që mund të tregojnë se mushkëritë tuaja janë problemi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

1. Frymëmarrja

Nëse ndiheni pa frymë gjatë ecjes, ngjitjes së shkallëve, kryerjes së aktiviteteve të përditshme ose çdo forme tjetër të sforcimit fizik, kjo është një shenjë se mushkëritë tuaja janë në telashe. Mund të ketë edhe raste kur mund të ndiheni pa frymë edhe kur jeni shtrirë në shtrat; është gjithashtu një shenjë se mushkëritë tuaja janë në telashe. Të gjitha ato tregojnë mundësinë e një sëmundjeje të frymëmarrjes si astma ose bronkiti apo edhe sëmundje kardiake në raste të rënda.

2. Prodhimi i shumtë i mukusit

Nëse jeni duke prodhuar shumë mukozë gjatë kollitjes dhe po e injoroni atë, ju po injoroni shenjat e mundshme të çrregullimeve të mushkërive. Gjithashtu, nëse jeni duke përjetuar kollë për tre muaj rresht, kjo mund të tregojë bronkit kronik tek ju. Nëse kjo kombinohet me gulçim dhe ndryshime në ngjyrën e pështymës, duhet të vizitoni mjekun së shpejti.

3. Dhimbje gjoksi

Megjithëse në shumicën e rasteve dhimbja e gjoksit mund të tregojë probleme me zemrën, ajo është gjithashtu treguese e problemeve me mushkëritë tuaja. Nëse keni dhimbje gjatë teshtitjes ose kollitjes apo edhe duke marrë frymë, mushkëritë tuaja mund të jenë të infektuara me infeksion ose virus. Mund të tregojë edhe praninë e një mpiksje gjaku që pengon rrjedhjen e gjakut në mushkëri. Kjo njihet si emboli pulmonare dhe ndodh në raste shumë të rralla.

4. Fërshëllimë

Një tingull i çuditshëm që dëgjoni në mushkëri është një sinjal i qartë i mosfunksionimit të mushkërive. Kjo tregon se mushkëritë nuk janë në gjendje të marrin oksigjen dhe po përjetojnë një lloj bllokimi arterial për shkak të papastërtisë ose baktereve. Kryesisht shoqërohet me astmë, bronkit, reaksion alergjik apo edhe tumor në disa raste.

5. Kollitja e vazhdueshme

Shenja më e rëndësishme e dëmtimit të mushkërive është kolla kronike. Megjithëse është e zakonshme me të ftohtin, temperaturën dhe dhimbjen e fytit, nëse vazhdon për më shumë se tetë javë, ka një arsye për t’u shqetësuar. Mund të rezultojë në bronkit, astmë, pneumoni apo edhe tuberkuloz.