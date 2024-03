Bënë “namin” me vjedhje në Belgjikë, në pranga 3 “skifterët” shqiptarë

Policia belge ka arrestuar tre shqiptarë të dyshuar për disa vjedhje në Hageland, të gjitha në fillim të shkurtit, në Linter dhe Zoutleeuë. Zona e policisë Getevallei ishte në gjendje të lidhte një makinë me ato 3 vjedhje.

Policia pranë Mechelen kontrolloi një makinë tjetër ku ndodheshin tre shqiptarë të cilët nuk mund të shpjegonin pse ndodheshin në Belgjikë. Ajo makinë rezulton të jetë e regjistruar në të njëjtën adresë me makinën e lidhur me vjedhjet.

Përveç kësaj, telefonat celularë të tre burrave, të moshës 24, 36 dhe 37 vjeç, mund të lidhen gjithashtu me vjedhjet në Hageland. Kështu u bashkuan pjesët e enigmës. 1 i dyshuar mohon gjithçka, dy të tjerët refuzojnë shpjegime. Dhoma e këshillit do të vendosë të premten nëse ata do të qëndrojnë në paraburgim.