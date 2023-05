Beleri në pranga, flet avokati: Kushtet e flagrancës nuk qëndrojnë, sepse s’është kapur me para

VLORË- Avokati i Fredi Belerit tha se klienti i tij akuzohet për korrupsion aktiv në zgjedhje i kryer në bashkëpunim, ndërsa shtoi se kushtet e flagrancës nuk qëndrojnë pasi atij nuk i është kapur asgjë e paligjshme.

Në një deklaratë të bërë për mediat, avokati Romarjo Meminaj u shpreh se në momentin e arrestimit, Beleri ka qenë duke darkuar me disa miqtë e tij. Ai tha se paratë i janë gjetur një personi tjetër, i cili sipas tij nuk ka lidhje me kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë”.

“Sapo kam dalë nga dyert e komisariatit të Vlorës. Akuza e tij është për korrupsion aktiv në zgjedhje i kryer në bashkëpunim. Kushtet e flagrancës nuk qëndrojnë në këtë moment, sepse Beleri ka qenë me dy miqtë e tij duke darkuar me miqtë e tij dhe në atë moment ka vajtur policia dhe pretendohet se është kapur në kushtet e flagrancës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Duhet të kesh diçka që të japësh, Ai s nuk është kapur as me lekë dhe me asgjë tjetër. Paratë e sekuestruara i janë gjetur një personi tjetër dhe ska lidhje me Belerin”, tha ai.